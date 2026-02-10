Украинский спортсмен нарушил "политический запрет" на Олимпиаде (фото)

Скандал со "шлемом памяти" на Играх набирает обороты

Во вторник, 10 февраля, украинский скелетонист Владислав Гераскевич вышел на очередную тренировку на олимпийской трассе в "шлеме памяти". Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) запретил ему выступать в этой экипировке.

Что нужно знать

Об этом сообщает "Суспільне Спорт". На свежем снимке видно, как Владислав вышел на олимпийскую трассу в шлеме, на котором изображены убитые Россией украинские спортсмены. 10 февраля на Играх в скелетоне пройдут 3-я и 4-я тренировки.

9 февраля Гераскевич выступил в "шлеме памяти" во время двух официальных тренировок. К слову, украинец на них показал 5-е и 3-е время. Битву за медали скелетонист начинает 12 февраля. На его шлеме изображены фото спортсменов, погибших в результате агрессии РФ, с некоторыми из них Владислав был знаком лично. В МОК заявили, что данный шлем "не отвечает руководящим принципам Олимпийской хартии, предусматривающим нейтральность снаряжения и недопущения политических или других месседжей во время соревнований". МОК запретил Гераскевичу использовать этот шлем, разрешив в качестве альтернативы черную повязку.

Шлем Владислава Гераскевича на Олимпиаде 2026/Фото: Getty Images

Отметим, на Олимпийских играх проходит четвертый соревновательный день. Украинцы борются за медали в трех видах спорта.

