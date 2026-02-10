Украине на Олимпиаде запретили почтить память убитых Россией спортсменов: в скандал вмешался Зеленский

На Играх вспыхнул большой скандал

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич заявил, что ему запретили выступать на Олимпийских играх-2026 в шлеме с изображением погибших украинских спортсменов. Именно Гераскевич был знаменосцем Сине-желтых на церемонии открытия Олимпиады в Италии.

Что нужно знать

Гераскевич на тренировке выступил в шлеме с изображением погибших от рук оккупантов спортсменов

МОК запретил Владиславу соревноваться в этом шлеме

Зеленский поблагодарил скелетониста за позицию

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

Соответствующий комментарий Гераскевич оставил в своем микроблоге в соцсети Х. Владислав также сравнил ситуацию с 2022 годом, когда Международный олимпийский комитет (МОК) не стал наказывать его за акцию против войны. За несколько недель до полномасштабного вторжения РФ в Украину Владислав после проката в Пекине вышел с плакатом: "Нет войне в Украине". Спортсмен будет бороться с МОК, чтобы выступать на Играх именно в этом шлеме.

Четыре года назад на Олимпийских играх 2022 года. К сожалению, за эти годы призыв к миру стал еще более актуальным. Также за эти четыре года МОК кардинально изменился. Тогда, в той акции, они увидели призыв к миру и не применили против меня никаких санкций. Сейчас, на Олимпиаде, мы уже видим большое количество российских флагов на трибунах, на шлеме одного из спортсменов – и для МОК это не нарушение. Однако нарушение было обнаружено в "шлеме памяти", посвященном членам украинской спортивной семьи, погибшим после последних Олимпийских игр. Правда на нашей стороне. Я надеюсь на справедливое окончательное решение МОК. Владислав Гераскевич

Решение, которое просто разбивает мне сердце. Чувство, что МОК предает тех спортсменов, которые были частью олимпийского движения, не позволяя им быть удостоенными чести на спортивной арене, куда эти спортсмены больше никогда не смогут ступить. Несмотря на прецеденты в современную эпоху и в прошлом, когда МОК разрешал подобные чествования, на этот раз они решили установить особые правила именно для Украины. Мы готовим официальный запрос в МОК и будем бороться за право выступать именно в этом шлеме. Владислав Гераскевич

На ситуацию уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил Гераскевича за позицию.

Национальный олимпийский комитет считает, что шлем никак не нарушает правила МОК.

Отметим, Гераскевич выступил в данном шлеме во время официальных тренировок. К слову, украинец на них показал 5-е и 3-е время. Битву за медали скелетонист начинает 12 февраля. На шлеме изображены фото спортсменов, погибших в результате агрессии РФ, с некоторыми из них Владислав был знаком лично.

Шлем Владислава Гераскевича на Олимпиаде 2026/Фото: Getty Images

На Олимпийских играх проходит четвертый соревновательный день. Украинцы борются за медали в трех видах спорта.