Украина оказалась в эпицентре скандала на открытии Паралимпиады

Организаторы показали свое отношения к украинцам

В Италии официально стартовали XIV Зимние Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо. К сожалению, организаторы Игр проигнорировали одно из требований сборной Украины по время церемонии открытия.

Что нужно знать

Украина бойкотировала торжественную церемонию открытия Паралимпиады-2026

Сине-желтый флаг появился на параде наций, несмотря на запрет от Украины

Паралимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 15 марта 2026 года

Украина бойкотировала церемонию открытия Паралимпийских игр-2026 из-за участия РФ и Беларуси без каких-либо ограничений. Сине-желтые отказались участвовать в параде наций и запретили выносить флаг Украины во время этого мероприятия, однако организаторы решили по своему. Об этом сообщает "Суспільне Спорт".

Ранее Национальный паралимпийский комитет Украины (НПКУ) сделал заявление, в котором запретил появление флага Украины на церемонии открытия Паралимпиады-2026.

Национальный паралимпийский комитет Украины заявляет, что украинская паралимпийская команда и Национальный паралимпийский комитет Украины бойкотирует церемонию открытия XIV зимних Паралимпийских игр и требует не использовать украинский флаг на церемонии открытия Паралимпиады-2026. НПКУ

Тем не менее украинский флаг на "Арена ди Верона" вынесли волонтеры. Момент попал и в прямую трансляцию.

Отметим, в субботу, 7 марта, на Паралимпиаде-2026 проходит первый медальный день. Украинцы борются за награды в биатлоне сразу в нескольких классах.

Напомним, Россия и Беларусь представлены на Паралимпиаде-2026 без ограничений (с флагом и гимном), из-за чего ряд стран, включая Украину, бойкотировали церемонию открытия Паралимпиады-2026. Кроме того, перед стартом Игр прогремел скандал с формой сборной Украины. МПК запретил Сине-желтым парадную экипировку, на которой изображена карта Украины.