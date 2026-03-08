Почти километр над уровнем моря: где находится "АТБ" с лучшим видом в Украине

Такой рекорд будет достаточно сложно преодолеть

В Карпатах находится уникальный магазин сети АТБ. Он находится выше всего среди всех торговых точек компании.

Рекордсмен находится на высоте 750 метров над уровнем моря. Об этом сообщается на официальной странице сети Facebook.

"АТБ №1249, что в с.Татаров — самый высокий магазин сети относительно уровня моря", — говорится в сообщении.

Супермаркет АТБ в селе Татаров

Где находится магазин

Маркет расположен в селе Татаров Ивано-Франковской области. На улице Независимости, 101

Что говорят клиенты

По словам посетителей, это стандартный небольшой магазин АТБ. Удобно расположен и достаточно парковочных мест. Но там не хватает скамеек и столиков. Однако почти все компенсируется красотой окружающей природы.

Оформление супермаркета напоминает европейский стиль. Большой выбор товаров, современное оформление стеллажей. Новый магазин со многими кассами и возможностью оплаты картой. Есть большие и маленькие тележки для покупок. Широкий ассортимент продуктов, фруктов и напитков. Средний размер паркинга.

Отзыв посетителя маркета

Отзыв посетителя маркета

Стоит отметить, что некоторые посетители сетовали на большие очереди на отменах. Некоторые столкнулись с некачественным обслуживанием.

"Очень плохо.Продавцы не приветливые, ассортимент маленький, а сам магазин большой. Здоровенные очереди, честно не понимаю популярности этого АТБ. Не такое оно легендарное и крутое", — заметил один из клиентов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что АТБ и Novus работают в Египте. А также о том, действительно ли они наши и что там продают.