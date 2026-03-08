Иран выбирает нового лидера. Что о нем известно и как отреагировал Трамп

Руководство Ирана опасается, что, узнав имя нового лидера, Израиль и США его ликвидируют.

В Иране состоялись выборы нового Верховного лидера вместо погибшего аятоллы Али Хаменеи. Однако имя преемника главы исламской республики пока не разглашается.

Иранское духовенство уверяет, что личность нового лидера заручилась поддержкой большинства делегатов. Об этом пишет The Guardian.

Что нужно знать:

Вероятное избрание нового лидера Ирана прошло 8 марта

Президент США скептически относится к такому решению

Главным кандидатом на этот пост рассматривался Моджтаба Хаменеи

Что известно об избрании нового лидера Ирана

Нового верховного лидера Ирана выбирали 88 священнослужителей, входящих в Ассамблею экспертов – орган, ответственный за назначение высшего духовного руководителя страны. Большинство из них поддержали кандидатуру победителя.

"Самый подходящий кандидат, одобренный большинством Ассамблеи экспертов, был определен", – заявил член Ассамблеи Мохсен Хейдари.

Другой член органа Мохаммад Мехди Мирбагери подтвердил, что лидер избран. По его словам, "была достигнута твердая мысль, отражающая точку зрения большинства".

Иранец с портретом Муджтабы Хаменеи

В свою очередь, аятолла Мохсен Хейдари Алекасир предположил, что фигурой, избранной на должность преемника Верховного лидера, вероятнее всего, станет противник США и Запада. В частности, тот человек, против которого выступает Дональд Трамп.

"Это кто-то, кому противостоит враг, и кто, скорее всего, принесет пользу Ирану и исламу", – заявил Хейдари Алекасир.

Муджтаба Хаменеи

Как отреагировал Трамп

В интервью ABC News Президент США Дональд Трамп заявил, что новый верховный лидер Ирана "не продержится долго", если иранская сторона поначалу не получит его одобрения. В противном случае, но него может ожидать печальная судьба.

"Ему придется получить наше одобрение. Если он не получит нашего одобрения, он долго не продержится", — сказал Трамп.

Он добавил, что не хочет, чтобы США пришлось через пять лет вернуться и снова делать то же, что сейчас (видимо, речь идет об операции США против Ирана), или, что еще хуже, допустить получение ядерного оружия Тегераном.

Дональд Трамп

На вопрос о том, готов ли он утвердить кандидатуру человека, связанного со старым режимом, Трамп ответил, что для него это не проблема. По его мнению, среди таких людей много кандидатов.

"Я бы согласился, чтобы выбрать хорошего лидера, так я бы согласился. Есть множество людей, которые могли бы подойти", — заявил президент США.

Также, по словам Трампа, Иран планировал "захватить весь Ближний Восток". И исламская республика уже хотела атаковать.

"Они — бумажные тигры. Еще неделю назад они таковыми не были, уверяю вас. Они собирались атаковать. План заключался в том, чтобы атаковать и захватить весь Ближний Восток", — заверил Трамп и добавил, что не исключает возможности отправки в Иран спецназовцев для "конфискации" обогащенного урана.

Майк Джонсон, Дональд Трамп, Марк Рубио

Отложенные выборы

По информации The New York Times, именно сын Али Хаменеи, Моджтаба Хаменеи, назван главным кандидатом на должность верховного лидера Ирана. Однако его назначение было отложено из соображений безопасности после угроз США и Израиля, что новый аятолла может стать мишенью после сразу после избрания.

Могли ли избрать Моджтабу Хаменеи новым фаворитом

Как сообщал "Телеграф", вероятный преемник Али Хаменеи, Моджтаба мог пострадать в результате атаки Израиля в субботу, 7 марта. Он выжил, но получил ранения. В то же время, достоверной информации о том, насколько тяжелые травмы он мог получить, пока нет.

Моджтаба Хаменеи

