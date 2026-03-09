Отключают больше областей. Какие графики действуют 9 марта в Украине
-
-
Читати українською
Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. В понедельник, 9 марта, в части областей Украины будут отключения электричества для бытовых потребителей, сообщает "Укрэнерго"
Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.
Киев
Введены графики отдельно для каждого дома в столице. Что важно знать:
- Графики будут неравномерными в разных районах из-за особенностей повреждений энергосистемы.
- Они никак не привязаны к очередям, к которым мы привыкли (1.1, 1.2, 2.1 и т.п.).
- Их можно будет посмотреть в чат-боте и на сайте. Из-за нагрузки на сайте возможны задержки до 5 минут.
Киевская область
Днепропетровская область
Житомирская область
Запорожская область
Кировоградская область
Николаевская область
Полтавская область
Сумская область
Черкасская область
Черниговская область
Харьковская область
Хмельницкая область
Ранее "Телеграф" рассказывал, что, по мнению экспертов, российские удары в скором времени могут также сосредоточиться на водоснабжении.