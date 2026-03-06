5% области под контролем, но "готовы к блекаутам": на что на самом деле потратили средства в Луганской области

Подготовка к блэкаутам в регионе стоила миллионы гривен

Луганская область — готова к блэкаутам. Из-за этого заявления ОВА в феврале разразился настоящий скандал. Все потому, что всего 5% области под контролем Украины. Однако ситуация не столь проста.

Что нужно знать:

В заявлении ОВА речь шла о релоцированных учреждениях Луганской области, работающих в разных регионах Украины

Среди них гуманитарные хабы для ВПЛ, которые во время блэкаутов работали как "Пункты незламности"

Общие расходы на подготовку к осенне-зимнему периоду превысили 4,4 млн. грн

"Телеграф" разбирался, куда шли деньги на подготовку к блэкаутам, как готовились и о какой сумме в итоге идет речь. Речь шла о подготовке к отключениям электроэнергии в релоцированных заведениях и учреждениях Луганщины.

В частности, это 49 медицинских учреждений, 22 учреждения социальной сферы, четыре вуза и Луганский областной лицей с усиленной военно-физической подготовкой. Кроме этого, общины Луганщины создали 37 гуманитарных хабов для переселенцев в разных областях Украины.

Все указанные заведения являются энергетически автономными, снабжены альтернативными источниками питания, доступом к сети Интернет по технологии PON или через терминалы Starlink. В период блэкаутов упомянутые гуманитарные хабы работали в формате "Пунктов незламности". ответ Луганской ОВА "Телеграфу"

Относительно того, почему о подготовке к блэкаутам отчитывались в феврале, в Луганской ОВА отметили, что подготовка к осенне-зимнему периоду 2025/26 года была начата еще в мае 2025, что позволило заблаговременно сформировать перечень приоритетных работ, определить потребности в ресурсах и обеспечить контроль за их выполнением.

Ответ Луганской ОВА на запрос "Телеграфа" о подготовке к блэкаутам

Сколько денег потратила Луганщина на подготовку к блэкаутам

Как отмечено в ответе, на подготовку к возможным длительным отключениям электроснабжения было направлено 486 266 грн из местных бюджетов. Израсходовали их на приобретение средств автономного энергообеспечения, освещения и обогрева. Однако другие расходы на подготовку к осенне-зимнему периоду 2025/26 превысили 4,4 млн. гривен.

"К ним относятся расходы на закупку горючего, техническое обслуживание и ремонт имеющегося энергогенерирующего оборудования, модернизацию инфраструктуры, подключение и настройку резервных систем, а также другие необходимые меры по обеспечению бесперебойной работы критически важных объектов", — говорится в ответе.

