Возила украинцев в Европу и Америку: как обанкротилась флагманская авиакомпания Украины

Компания возникла на обломках советского Аэрофлота и стала первым национальным авиаперевозчиком независимой Украины

Когда флагман украинской гражданской авиации — авиакомпания Авиалинии Украины — проводит процедуру банкротства. Как стало известно "Телеграфу", юридическое лицо компании сейчас проходит один из ключевых этапов этой процедуры — распоряжение имуществом.

Что нужно знать:

Air Ukraine работала с 1992 по 2002 год.

Флот состоял преимущественно из советских самолетов: Ту-134, Ту-154, Як-42, Ил-62.

В 2004 году компанию лишили лицензии

Как сообщили в Минюсте, производство было открыто 18 ноября 2025 года Хозяйственным судом Киевской области. Распорядителем имущества предприятия назначена арбитражная управляющая Татьяна Филатова.

От национального перевозчика к банкротству

Логотип компании "Авиалиния Украины"

Авиакомпания Air Ukraine была создана после распада СССР и с 1992 по 2002 год и была главным национальным.авиаперевозчиком страны. Базовыми аэропортами компании были международный аэропорт "Борисполь" и Аэропорт "Киев" (Жуляны).

Летали как на внутренних рейсах, так и в Россию, Европу, Северную Америку. Самолеты преимущественно были советские — Ту-134, Ту-154, Як-42, Ил-62 и т.д., однако в начале 90-х компания имела наибольшее количество бортов.

Украинский Ил-62 в аэропорту имени Джона Кеннеди, 1992 год.

За первое десятилетие независимости финансовое состояние компании желало лучшего. Уже к 2002 году только несколько воздушных судов "Авиалинии Украины" продолжали летать. Компанию признали банкротом, а с 2004 года лишили лицензии на полеты. Ее часть рынка перешла к МАУ (Международные авиалинии Украины), обособленному подразделению компании.

Что означает процедура распоряжения имуществом

Как выяснил Телеграф в Министерстве юстиции, сейчас компания находится на этапе распоряжения имуществом должника. Согласно Кодексу Украины по процедурам банкротства, это система мер контроля за управлением и использованием активов предприятия. Ее цель – сохранить имущество, оценить финансовое состояние должника и определить дальнейшую судьбу компании. Такой этап вводится хозяйственным судом сроком до 170 дней. Отметим, что банкротство считалось решением проблемы налоговых долгов и возмещения льготных пенсий компании.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в аэропорту "Борисполь" готовятся к возобновлению работы, как только разрешит ситуация с безопасностью. Инфраструктура аэропорта сохранена.