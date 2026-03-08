От международных рейсов к руинам: каким был аэропорт в Кривом Роге и что с ним стало (фото)

Аэропорт в Кривом Роге не скоро сможет принимать рейсы

Криворожский международный аэропорт в свое время был современным и комфортным. Он способен был принимать самолеты практически всех типов.

Однако, в результате российской агрессии, "воздушные ворота" города были разрушены и их дальнейшее использование невозможно. "Телеграф" расскажет об этом важном для горожан месте.

Где находится аэропорт

Аэропорт построен в 21 километре от Кривого Рога, близ села Лозоватка. На высоте 124 м над уровнем моря.

Аэропорт на карте

История

Аэровокзал построили в 1979 году. Он функционировал круглосуточно и был доступен каждому жителю Кривого Рога. Тогда перелеты совершались практически по всей европейской части бывшего Советского Союза. Прямые пассажирские рейсы из Кривого Рога летали только в Киев, Москву, Казань, Одессу, Ленинград, Львов, Сочи, Ригу, Тюмень и Новосибирск.

Аэропорт Кривой Рог, 1979 год. Фото "Криворожская старина".

В 1980-е годы пропускная способность аэропорта составляла 400 человек в час. В здании аэропорта было уютное кафе, стояли киоски Союзпечати, а залы ожидания были светлыми и просторными.

Но удобным можно назвать не каждый самолет. На некоторых самолетах ощущалась сильная тряска, поэтому большинству пассажиров становилось плохо во время полета. В таких случаях при посадке в самолет каждому пассажиру выдавали бумажный пакет. Можно отметить самолеты ТУ-134 и ТУ-154, на которых летать в то время было достаточно комфортно, во время полета выдавали бесплатную газировку, а в салоне был приятный запах.

Зал ожидания и кассы аэропорта, 1980-е годы. Фото "Криворожская старина"

Перелет из Кривого Рога в Киев длился около 1 часа 20 минут. До Одессы из Кривого Рога можно было долететь быстрее — через 40 минут. В 1986 году аэропорт Кривого Рога получил статус международного.

Период 1990-х годов

В конце 1990-х годов Криворожский аэропорт начал увядать. Из-за тогдашней инфляции перелеты из Кривого Рога стали совсем невыгодными, что вскоре привело к полному прекращению любых перелетов. В Криворожском аэропорту после отмены всех пассажирских рейсов осталась только функционировать ремонтная база и осуществлялись лишь грузовые перелеты.

В конце прошлого века аэропорт начал приходить в упадок

Современный период

Аэропорт с 2001 года находится в коммунальной собственности города, имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2500 метров, шириной 42 метра. Наличие необходимых служб, специального оборудования, удобного местоположения позволяет круглосуточно принимать самолеты почти всех классов. Пропускная способность – 9 операций (взлет – посадка) в час.

За 2016 – 2021 годы аэропортом было обеспечено перелет 87 499 пассажиров, транспортировка 120,9 т груза и обслужено 4294 авиарейса. В последние годы нерегулярные международные чартерные рейсы осуществлялись в Египет, Турцию, Черногорию, Грецию, Болгарию, Литву, Словакию, Сербию, Латвию и другие.

Аэропорт был способен принимать международные рейсы

В 2021 году началась реконструкция международного аэропорта города Кривой Рог. Работы планировалось завершить к концу 2022 года. Общая стоимость проекта составила 990 миллионов гривен.

В связи с закрытием неба для осуществления гражданских авиаперевозок из-за военной агрессии России с 2022 года стало невозможным осуществление пассажирских, почтовых и грузовых авиаперевозок. Более того, в 2022 году россияне разрушили инфраструктуру аэропорта, сделав его дальнейшее использование невозможным.

Дым над аэропортом после ракетного удара россиян. Фото соцсети

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда аэропорт Днепра может возобновить полеты. Даже после окончания боевых действий, на объекте предстоит провести ряд работ.