"Закроете" удачу на весь год: что категорически запрещено делать 9 марта

Этот день связан не только с памятью мучеников, но и с наступлением весны

В этот понедельник, 9 марта, православные христиане и греко-католики чтят память Сорока мучеников Севастийских. В народе этот праздник часто называют "Сорока" или "День сорока святых". До перехода на новоюлианский календарь этот праздник отмечался 21 марта.

Мученики были воинами римского войска. Они открыто исповедовали христианство во времена правления императора Лициния, когда христиан преследовали. Правитель отдал приказ воинам принести жертву языческим богам. Когда они отказались, их жестоко наказали. По легенде, солдат раздели и поставили в ледяное озеро недалеко от города Севастия. На берегу специально растопили баню, чтобы сломить их волю и соблазнить на отказ от веры.

Один из воинов не выдержал холода и вышел из воды, но погиб. Его место, по преданию, занял один из охранников, увидевший чудо и принявший христианство. Все сорок мучеников погибли, но впоследствии их начали чтить как пример непреклонности веры.

Традиции и приметы 9 марта

В народной культуре этот день связан не только с памятью мучеников, но и с наступлением весны. Хозяйки традиционно пекут 40 постных булочек или печений в форме птиц, которые символизируют души мучеников и одновременно приход весны и возвращение перелетных птиц. Часть выпечки раздают детям или соседям.

теплая погода 9 марта – к теплому периоду примерно на 40 дней;

холод или ветер – весна может быть переменчивой и затяжной;

птицы строят гнезда на солнечной стороне – лето будет прохладным, но урожайным;

если в этот день услышать пение птиц — настоящая весна уже близко.

Что нельзя делать 9 марта

отказывать в помощи — отказ нуждающемуся может "закрыть" удачу на весь год;

одалживать деньги или вещи — вместе с долгом можно "отдать" семейное благополучие;

ссориться и злословить — конфликты в этот день могут затянуться надолго и повлиять на отношения в семье;

заниматься тяжелой домашней работой – день пытались посвятить молитве и семье.

