Олимпийские игры-2026: расписание и результаты, все медалисты 21 февраля

На играх пройдет лыжный марафон

В субботу, 21 февраля, на Олимпийских играх в Италии состоится пятнадцатый игровой день. Спортсмены будут соревноваться за 7 комплектов наград и несколько медалей в керлинге.

Что нужно знать

В 15-й игровой день на Олимпиаде разыграют 7 комплектов наград

21 февраля медальные соревнования на Играх начнут лыжники, а завершат — керлингисты

Зимние Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля 2026 года

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты всех медальных соревнований на Олимпиаде-2026 21 февраля. Атлеты будут соревноваться за награды во фристайле, конькобежном спорте, биатлоне, лыжном марафоне, ски-альпинизме и керлинге. Следить за выступлениями украинцев в этот день можно в статье "Олимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 21 февраля".

Расписание и результаты медальных соревнований на Олимпийских играх в Италии 21 февраля (обновляется)

12:00. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт (50 км)

12:45. Фристайл. Микст. Акробатика

14:15. Фристайл. Мужчины. Лыжный кросс

14:30. Лыжный альпинизм. Смешанная эстафета

15:05 Керлинг. Женщины. Матч за 3-е место

15:15. Биатлон. Женщины. Масс-старт (12,5 км)

17:40 Конькобежный спорт. Мужчины, масс-старт. Финал

18:15 Конькобежный спорт. Женщины, масс-старт. Финал

20:05 Керлинг. Мужчины. Финал

Напомним, сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.