Олимпийские игры-2026: расписание и результаты, все медалисты 21 февраля
На играх пройдет лыжный марафон
В субботу, 21 февраля, на Олимпийских играх в Италии состоится пятнадцатый игровой день. Спортсмены будут соревноваться за 7 комплектов наград и несколько медалей в керлинге.
Что нужно знать
- В 15-й игровой день на Олимпиаде разыграют 7 комплектов наград
- 21 февраля медальные соревнования на Играх начнут лыжники, а завершат — керлингисты
- Зимние Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля 2026 года
"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты всех медальных соревнований на Олимпиаде-2026 21 февраля. Атлеты будут соревноваться за награды во фристайле, конькобежном спорте, биатлоне, лыжном марафоне, ски-альпинизме и керлинге. Следить за выступлениями украинцев в этот день можно в статье "Олимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 21 февраля".
Расписание и результаты медальных соревнований на Олимпийских играх в Италии 21 февраля (обновляется)
12:00. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт (50 км)
12:45. Фристайл. Микст. Акробатика
14:15. Фристайл. Мужчины. Лыжный кросс
14:30. Лыжный альпинизм. Смешанная эстафета
15:05 Керлинг. Женщины. Матч за 3-е место
15:15. Биатлон. Женщины. Масс-старт (12,5 км)
17:40 Конькобежный спорт. Мужчины, масс-старт. Финал
18:15 Конькобежный спорт. Женщины, масс-старт. Финал
20:05 Керлинг. Мужчины. Финал
Напомним, сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.