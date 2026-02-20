Олімпійські ігри-2026: розклад та результати, всі медалісти 21 лютого
-
-
На іграх пройде лижний марафон
У суботу, 21 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться 15-й ігровий день. Спортсмени змагатимуться за 7 комплектів нагород та кілька медалей у керлінгу.
Що потрібно знати
- У 15-й ігровий день на Олімпіаді розіграють 7 комплектів нагород
- 21 лютого медальні змагання на Іграх розпочнуть лижники, а завершать – керлінгісти
- Зимові Олімпійські ігри в Італії завершаться 22 лютого 2026 року
"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати всіх медальних змагань на Олімпіаді-2026 21 лютого. Атлети змагатимуться за нагороди у фрістайлі, ковзанярському спорті, біатлоні, лижному марафоні, скі-альпінізмі та керлінгу. Слідкувати за виступами українців цього дня можна у статті "Олімпіада-2026: розклад та результати українців 21 лютого".
Розклад та результати медальних змагань на Олімпійських іграх в Італії 21 лютого (оновлюється)
12:00. Лижні гонки. Чоловіки. Мас-старт (50 км)
12:45. Фрістайл. Мікст. Акробатика
14:15. Фрістайл. Чоловіки. Лижний крос
14:30. Лижний альпінізм. Змішана естафета
15:05 Керлінг. Жінки. Матч за 3 місце
15:15. Біатлон. Жінки. Мас-старт (12,5 км)
17:40 Ковзанярський спорт. Чоловіки, мас-старт. Фінал
18:15 Ковзанярський спорт. Жінки мас-старт. Фінал
20:05 Керлінг. Чоловіки. Фінал
Нагадаємо, збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.