Олімпійські ігри-2026: розклад та результати, всі медалісти 21 лютого

На іграх пройде лижний марафон

У суботу, 21 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться 15-й ігровий день. Спортсмени змагатимуться за 7 комплектів нагород та кілька медалей у керлінгу.

Що потрібно знати

У 15-й ігровий день на Олімпіаді розіграють 7 комплектів нагород

21 лютого медальні змагання на Іграх розпочнуть лижники, а завершать – керлінгісти

Зимові Олімпійські ігри в Італії завершаться 22 лютого 2026 року

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати всіх медальних змагань на Олімпіаді-2026 21 лютого. Атлети змагатимуться за нагороди у фрістайлі, ковзанярському спорті, біатлоні, лижному марафоні, скі-альпінізмі та керлінгу. Слідкувати за виступами українців цього дня можна у статті "Олімпіада-2026: розклад та результати українців 21 лютого".

Розклад та результати медальних змагань на Олімпійських іграх в Італії 21 лютого (оновлюється)

12:00. Лижні гонки. Чоловіки. Мас-старт (50 км)

12:45. Фрістайл. Мікст. Акробатика

14:15. Фрістайл. Чоловіки. Лижний крос

14:30. Лижний альпінізм. Змішана естафета

15:05 Керлінг. Жінки. Матч за 3 місце

15:15. Біатлон. Жінки. Мас-старт (12,5 км)

17:40 Ковзанярський спорт. Чоловіки, мас-старт. Фінал

18:15 Ковзанярський спорт. Жінки мас-старт. Фінал

20:05 Керлінг. Чоловіки. Фінал

Нагадаємо, збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.