Долго носила имя советского деятеля. Как выглядит самая короткая улица Одессы

Сейчас она названа в честь известного одесского благотворителя

Многие не знают, что в Одессе есть одна из самых коротких улиц Украины. Ее длина составляет менее 300 м.

"Телеграф" расскажет, где находится эта улица Одессы и какое название имела раньше. Официально ее длина составляет 275 метров.

Самой короткой улицей Одессы называют улицу Ямчитского, которая идет от Итальянского бульвара до Штабного переулка. Ее первым официальным названием было имя известного российского революционера Карпинского.

Он был участником революции, советским партийным и государственным деятелем, партийным литератором, пропагандистом, редактором многих периодических изданий. Создал несколько книг, брошюр и статей по истории КПСС и СССР о Ленине. Интересно, что даже своего сына он назвал Леном в честь советского вождя. Улица Карпинского называлась так с 1937 по 1995 годы.

Улица Ямчитского, Одесса. Фото: Википедия

Уже в 1995 году улицу назвали в честь известного одесского благотворителя Павла Захаровича Ямчитского. Он работал на должности помощника секретаря Одесского коммерческого суда.

Известно, что Ямчитский завещал более 500 тысяч рублей на строительство домов для сдачи в аренду недорогих квартир и бесплатной жилплощади гражданам. Основное условие передачи средств заключалось в том, что дома перейдут в неотъемлемую принадлежность к городу. В конце XIX века на улице на эти средства был построен жилой комплекс Павловских домов дешевых квартир. В настоящее время сохранилось 6 жилых домов, построенных на деньги Ямчитского.

