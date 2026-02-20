Олимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 21 февраля (обновляется)

Последний шанс на медали для Сине-желтых

В субботу, 21 февраля, на Олимпийских играх в Италии состоится пятнадцатый игровой день. Сине-желтые будут бороться за медали в двух видах спорта.

Что нужно знать

Украинские спортсмены выступят в двух дисциплинах

Сине-желтые имеют неплохие шансы на медаль в лыжной акробатике

Зимние Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля 2026 года

Украинские спортсмены 21 февраля на Играх выступят во фристайле и лыжных гонках. Об этом сообщает "Телеграф".

Расписание и результаты украинцев на Олимпийских играх в Италии 21 февраля (обновляется)

11:45. Фристайл. Лыжная акробатика, микст. Финал 1. Сборная Украины

12:00. 🥇Лыжные гонки. Масстарт (50 км, классический стиль), мужчины. Дмитрий Драгун, Александр Лисогор

12:45. 🥇Фристайл. Лыжная акробатика, микст. Финал 2.

Напомним, сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.