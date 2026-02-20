Младше его на 17 лет и родила троих детей. Что известно о жене Дмитрия Гордона и как она выглядит

Дмитрий в браке с Алесей более 10 лет

Известный журналист Дмитрий Гордон, на которого Россия готовила покушение, трижды был в браке и у него семеро детей. Супругу интервьюера зовут Алеся Бацман и она младше его на 17 лет.

Что известно:

Журналист Дмитрий Гордон имеет семерых детей от трех браков

Дмитрий вместе с Алесей более 10 лет и у них трое общих дочерей

Алеся также работает журналистом и является главным редактором издания "ГОРДОН"

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит жена Дмитрий Гордона и что о ней известно. Мы узнали некоторые факты их личной жизни.

Как выглядит жена Дмитрия Гордона и кем работает

Дмитрий Гордон предпочитает не афишировать личную жизнь, однако известно, что с 2011 года он состоит в браке с журналисткой Алесей Бацман. Она родилась 3 октября 1984 года в Харькове и окончила филологический факультет Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Работать начала еще со второго курса — в харьковской общественно политической газете "Время" и на телевидении в программе "Комендантский час".

Алеся Бацман в юности, Фото: alesiabatsman

После четвертого курса, в 2006 году, Бацман приехала в Киев, чтобы взять интервью у Савика Шустера, Дмитрия Гордона и Юрия Фалесы. В итоге все трое предложили ей сотрудничество. Алеся согласилась работать у Шустера, а у Гордона была внештатным корреспондентом.

Алеся Бацман и Дмитрий Гордон поженились в 2011 году, Фото: alesiabatsman

Сначала их связывали исключительно рабочие отношения, но со временем профессиональное общение переросло в роман. Об этом Алеся рассказала в шоу "Оля+":

Это не была любовь с первого взгляда…С ним мне было очень комфортно работать. Какое-то время я гнала от себя любые мысли о том, чтобы эти отношения перешли из рабочих в нерабочие, потому что мне не хотелось терять такого руководителя и коллегу. Не знаю, когда была искра Алеся Бацман

Как выглядит жена Дмитрия Гордона, Фото: alesiabatsman

Вскоре Гордон сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Деталей Алеся не стала раскрывать, лишь отметила в программе "Слава +", что романтический момент произошел ночью:

Это было очень красиво, очень ярко. Только могу сказать, что это было где-то в три или четыре часа ночи. С одной стороны можно сказать, что это было ожидаемо, но нет – это было совсем неожиданно жена Дмитрия Гордона

Дмитрий Гордон и Алеся Бацман, Фото: alesiabatsman

Супруги вместе более десяти лет и воспитывают троих общих дочерей: Санту (2012 года рождения), Алису (2016 года) и Лиану (2019 года). При этом у журналиста есть дети от предыдущих браков — Ростислав, Дмитрий, Елизавета и Лев.

Дмитрий Гордон с женой и детьми, Фото: alesiabatsman

Отметим, что Алеся в 2017 году запустила авторскую программу "Бацман Live" на телеканале "NewsOne", а уже в сентябре перешла на канал "112 Украина." В феврале 2021 года эти телеканалы прекратили эфирное вещание по указу президента Владимира Зеленского. Их контент был признан пророссийским. И Бацман была в числе тех, кто публично поддержал их блокировку.

Алеся Бацман, Фото: alesiabatsman

Сейчас жена Дмитрия Гордона продолжает карьеру в журналистике, она является главным редактором издания "ГОРДОН", а также автором и ведущей YouTube-шоу "Гордон" и программы "Бацман".

Жена Дмитрия Гордона, Фото: alesiabatsman

