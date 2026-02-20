Готовят "цифровой ГУЛАГ"? Аналитик объяснил нюансы с возможной продажей SIM-карт по паспорту

Эксперт рассказал, стоит ли пугаться возможных новшеств

Россияне используют интернет-связь украинских операторов для поражения объектов в тылу. Поэтому в Украине активно обсуждается ограничение продажи SIM-карт по паспорту.

Своим мнением на этот счет в комментарии "Телеграфу" поделился телеком-аналитик Александр Глущенко.

Что нужно знать:

Россияне используют украинскую связь для ударов по тылу

В Украине обсуждают продажу SIM-карт по паспорту

Идентификация абонентов поможет быстро блокировать номера

Он отметил, что сейчас проходит дискуссия по идентификации абонентов. Если вашу карточку используют и вы ее передали врагу, то вы за это должны нести ответственность, считает эксперт. Потому что вы работаете против Украины и украинского народа.

"Телефон с карточкой могут похитить, но когда личность идентифицирована, то она может обратиться к мобильному оператору и эту карту очень быстро заблокировать. Когда люди на контракте, у них очень сложно украсть номер", – пояснил он.

Эксперт добавил, что схожая идентификация происходит в банковском секторе, когда банк о клиенте знает все. От него требуют кучу документов, подтверждающих личность.

Определенные решения, которые помогают обезопасить жизнь граждан, не всегда комфортны, но если это уменьшает количество погибших и уничтожение инфраструктуры, то они являются результативными.

Александр Глущенко

"У людей есть определенные опасения из разряда, что я передаю мои персональные данные, их могут сломать, получить к ним доступ, передать третьим лицам. Те же данные находятся в зоне риска и могут вытекать из любой организации, которая у вас их берет", — считает Глущенко.

Он рассказал, как вместе с одним из государственных цифровых сервисов проводил эксперимент. После передачи данных банкам для проверки возможности получения кредита, ему начали звонить какие-то кредитные учреждения и предлагать займы.

"Всем критикам, которые говорят, что все плохо, кто-то построит цифровой ГУЛАГ, ну и все остальное, хочется просто сказать: предлагайте ваши решения, потому что сейчас есть проблема, которую пытаются решить", — сказал телеком-аналитик.

Он напомнил, что Россия ведет агрессивную захватническую войну и гражданское население для нее — инструмент, который она использует.

В сентябре 2025 года утечка данных из "Дии" изрядно испугала украинцев. Ведь говорили о "сливе" баз с личными данными: серии паспортов, номерах телефонов, почта и прочее.