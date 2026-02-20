"Как здесь спать?" Украинка показала необычные вагоны УЗ в Threads (фото)

Проводник помог женщине разобраться

Украинку в сети удивили узкие полки во флагманском поезде "Укрзализныци". Женщина поначалу даже не поняла, как на них можно спать.

Соответствующий пост пользователь опубликовала в Threads. По ее словам, проводник помог разобраться и сделать полку более удобной.

Пассажирка рассказала, что ехала во флагманском поезде, где впервые увидела странные полки. Они состоят из трех сидений и достаточно узкие, особенно если на них спать. Но оказывается, что в вагоне есть специальный механизм, который делает полку больше. А точнее она раскладывается почти как обычный диван.

Впоследствии в комментариях автор сообщения добавила, что ей удалось разложить полку, в этом помог проводник. Пользователи добавили, что эти вагоны имеют немало нововведений и "тайных" ячеек. Кто-то писал, что сталкивался со схожей ситуацией, но выход все же нашел. Люди отмечали:

Если поставить подушку вертикально, она вмещается. Не придумывайте уже так.

Если вы нажмете на кнопку у окна, то кровать опустится.

Там еще куча ящичков в подголовнике, вешалки, полочки. Подергайте. Очень интересное это купе.

Я тоже поначалу не поняла. Проводница показала.

А когда в сидячем положении, то есть столик посередине, чтобы не тянуться к центральному.

Для справки

Флагманский поезд "Укрзализныци" — это поезд премиум-класса, сформированный из новых (после 2021) или модернизированных вагонов. Он отличается повышенным комфортом, современным оснащением (вакуумные туалеты, кондиционеры, розетки/USB) и инклюзивностью.

