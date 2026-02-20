"Как здесь спать?" Украинка показала необычные вагоны УЗ в Threads (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Проводник помог женщине разобраться
Украинку в сети удивили узкие полки во флагманском поезде "Укрзализныци". Женщина поначалу даже не поняла, как на них можно спать.
Соответствующий пост пользователь опубликовала в Threads. По ее словам, проводник помог разобраться и сделать полку более удобной.
Пассажирка рассказала, что ехала во флагманском поезде, где впервые увидела странные полки. Они состоят из трех сидений и достаточно узкие, особенно если на них спать. Но оказывается, что в вагоне есть специальный механизм, который делает полку больше. А точнее она раскладывается почти как обычный диван.
Впоследствии в комментариях автор сообщения добавила, что ей удалось разложить полку, в этом помог проводник. Пользователи добавили, что эти вагоны имеют немало нововведений и "тайных" ячеек. Кто-то писал, что сталкивался со схожей ситуацией, но выход все же нашел. Люди отмечали:
- Если поставить подушку вертикально, она вмещается. Не придумывайте уже так.
- Если вы нажмете на кнопку у окна, то кровать опустится.
- Там еще куча ящичков в подголовнике, вешалки, полочки. Подергайте. Очень интересное это купе.
- Я тоже поначалу не поняла. Проводница показала.
- А когда в сидячем положении, то есть столик посередине, чтобы не тянуться к центральному.
Для справки
Флагманский поезд "Укрзализныци" — это поезд премиум-класса, сформированный из новых (после 2021) или модернизированных вагонов. Он отличается повышенным комфортом, современным оснащением (вакуумные туалеты, кондиционеры, розетки/USB) и инклюзивностью.
Ранее "Телеграф" рассказывал, где в Украине курсирует поезд в один вагон.