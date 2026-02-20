Олімпіада-2026: розклад та результати українців 21 лютого (оновлюється)

Останній шанс на медалі для Синьо-жовтих

У суботу, 21 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться 15-й ігровий день. Синьо-жовті боротимуться за медалі у двох видах спорту.

Що потрібно знати

Українські спортсмени виступлять у двох дисциплінах

Синьо-жовті мають непогані шанси на медаль у лижній акробатиці

Зимові Олімпійські ігри в Італії завершаться 22 лютого 2026 року

Українські спортсмени 21 лютого на Іграх виступлять у фрістайлі та лижних перегонах. Про це повідомляє "Телеграф".

Розклад та результати українців на Олімпійських іграх в Італії 21 лютого (оновлюється)

11:45. Фрістайл. Лижна акробатика, мікст. Фінал 1. Збірна України

12:00. 🥇Лижні гонки. Масстарт (50 км, класичний стиль), чоловіки. Дмитро Драгун, Олександр Лісогор

12:45. 🥇Фрістайл. Лижна акробатика, мікст. Фінал 2.

Нагадаємо, збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.