Олімпіада-2026: розклад та результати українців 21 лютого (оновлюється)
-
-
Останній шанс на медалі для Синьо-жовтих
У суботу, 21 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться 15-й ігровий день. Синьо-жовті боротимуться за медалі у двох видах спорту.
Що потрібно знати
- Українські спортсмени виступлять у двох дисциплінах
- Синьо-жовті мають непогані шанси на медаль у лижній акробатиці
- Зимові Олімпійські ігри в Італії завершаться 22 лютого 2026 року
Українські спортсмени 21 лютого на Іграх виступлять у фрістайлі та лижних перегонах. Про це повідомляє "Телеграф".
Розклад та результати українців на Олімпійських іграх в Італії 21 лютого (оновлюється)
11:45. Фрістайл. Лижна акробатика, мікст. Фінал 1. Збірна України
12:00. 🥇Лижні гонки. Масстарт (50 км, класичний стиль), чоловіки. Дмитро Драгун, Олександр Лісогор
12:45. 🥇Фрістайл. Лижна акробатика, мікст. Фінал 2.
Нагадаємо, збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.