Пятерых украинцев задержали в Польше. Что они сделали (фото)

От их рук пострадало 20 человек

Украинцы в Польше организовали большую мошенническую схему, которая нанесла ущерб полякам более чем на 12 млн грн. Всех злоумышленников задержали, им грозит до 10 лет тюрьмы.

Что нужно знать:

Среди фигурантов было две женщины

Пострадали от рук мошенников не менее 20 человек

Группа действовала на территории Польши с апреля 2024 по январь 2025 года

Об этом сообщила пресс-служба польской полиции. Отмечается, фигуранты совершали многочисленные мошенничества по всей стране.

По данным следствия, злоумышленники использовали метод "полицейского", "банковского работника" и "прокурора". Известно, что более 20 человек стали жертвами мошенников. Однако расследование продолжается, и количество пострадавших может увеличиться. Ущерб от схемы оценивается в 1 млн злотых, то есть более 12 млн грн.

Украинцы, которых задержали в Польше за мошенничество. Фото: полиция Польши

"Все задержанные – граждане Украины в возрасте от 21 до 45 лет. Судом им уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Копы рассказали, что мошенники звонили по телефону на выбранные номера, выдавая себя за банковских работников, полицейских или прокуроров. Они просили людей отправить средства под предлогом спасения их банковских счетов; выполнить перевод или установить программу удаленного рабочего стола под видом антивирусного программного обеспечения.

В Польше задержали украинцев из-за мошенничества. Фото: полиция Польши

Человек, которого задержали за мошенничество. Фото: полиция Польши

Задержанная женщина. Фото: полиция Польши

"Группа действовала по всей стране с апреля 2024 по январь 2025 года. Более 20 человек пострадали от мошенничества. Ущерб, понесенный жертвами, оценивается почти в один миллион злотых", — говорят правоохранители.

Известно, что среди пяти задержанных две женщины в возрасте 21 и 45 лет. Фигурантам было предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег, совершенных в составе организованной преступной группы. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца.

