Делегации не приедут домой с пустыми руками: Кулеба спрогнозировал результаты переговоров в Женеве

Он также рассказал, какие сигналы стороны пошлют США

В Женеве продолжается очередной раунд переговоров о прекращении войны. Он анонсирован на два дня — 17 и 18 февраля, делегации будут работать над вопросами безопасности и гуманитарных вопросов.

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, чего следует ожидать после этой встречи и какие "успехи" Россия и Украина продемонстрируют дома.

По его прогнозу, участники заявят, что все было конструктивно, содержательно, корректно. В лучшем случае будет объявление об обмене пленными, но дальше нужно будет готовиться к следующему раунду переговоров.

Дипломат также поделился мнением, что активизация наступит в конце температурной зимы – в начале весны.

"Успех, который мы продемонстрируем американцам: "Вы видите, что ваше посредничество является решающим для того, чтобы хоть что-то происходило", – добавил он.

Россияне покажут внутри своей страны, что их позиция жесткая, они не отступают и с их мнением должны считаться.

"А в то время как они продолжают свои наступательные действия, по их мнению, успешные, сигнал американцам будет такой же, как от Украины", – резюмировал Кулеба.

