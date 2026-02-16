Галущенко объявили подозрение. Кто еще среди подозреваемых по делу "Мидас" (список)

В период пребывания Галущенко в должности через его доверенное лицо преступная организация получила более $112 млн от схем в энергетическом секторе

Бывшего министра энергетики разоблачили на отмывании средств и участии в преступной организации. Речь идет о Германе Галущенко, занимавшем пост в 2021-2025 годах, ему сообщили о подозрении в рамках расследования по делу "Мидас".

Что нужно знать:

В воскресенье Галущенко задержали при попытке уехать из Украины

Следствие установило, что Галущенко был важным звеном в схеме "Мидас"

На счета фонда, которыми распоряжалась семья экс-министра, перечислили более $7,4 млн.

Об этом сообщает НАБУ. По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляющаяся заморская территория Великобритании) по инициативе участников преступной организации зарегистрирован фонд, который должен был привлечь около $100 млн "инвестиций". Следует отметить, что НАБУ не сообщает имени подозреваемого, но отмечает, что он был министром энергетики в 2021-2025 годах, а это Галущенко.

Фонд возглавил давний знакомый участников преступной организации, гражданин Сейшельских островов и Сент-Китс и Невис, который на профессиональной основе предоставлял услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем, — говорится в сообщении.

Объявление о подозрении Галущенко

Среди "инвесторов" фонда была и семья Германа Галущенко. Чтобы скрыть его участие, на Маршалловых Островах были созданы две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китс и Невисе. Бенефициарами компаний оформили бывшую жену и четырех детей чиновника.

Эти компании стали "инвесторами" фонда из-за покупки его акций. Участники преступной организации в интересах подозреваемого начали перечислять средства на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках.

По данным следствия, в период пребывания Галущенко в должности через его доверенное лицо, известное как "Рокет", преступная организация получила более $112 млн. наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе. Средства были легализованы через различные финансовые инструменты, в частности, криптовалюту и "инвестирование" в фонд.

Установлено, что на счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, перечислили более $7,4 млн. Еще более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии, — сообщили в НАБУ

Отмечается, что часть этих денег потратили на оплату обучения детей в престижных заведениях Швейцарии и разместили на счетах бывшей жены. Остальные положили на депозит, от которого семья Галущенко получала дополнительный доход и тратила его на собственные нужды.

Как известно, в ночь на 15 февраля Германа Галущенко задержали при попытке пересечения границы. Галущенко сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 255 (участие в преступной организации) и ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенная организованной группой или в особо крупном размере).

Схема легализации средств, дело "Мидас"

Дело "Мидас" — кто еще получил подозрения

Галущенко фигурирует в деле НАБУ под названием "Мидас" — о масштабной коррупции в сфере энергетики, организатором которой, по данным следствия, является бизнесмен Тимур Миндич. 10 ноября НАБУ и САП заявили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в энергетике и в защитнике. Энергетическая часть касается схемы откатов в 10-15% от каждого контрагента "Энергоатома".

Все поставщики услуг и товаров для "Энергоатома" были вынуждены платить этот процент от суммы контракта, иначе им угрожали не платить и лишить их статуса поставщика. Оборонительную часть официально не публиковали, но, по данным СМИ, Тимур Миндич оказывал давление на тогдашнего министра обороны Рустема Умерова.

В начале дела подозрения получили семь человек: бизнесмен Тимур Миндич, эксрадник Германа Галущенко времен возглавления им министерства энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите "Энергоатома" Дмитрий Басов и четверо работников бек офиса, которые легализовывали средства.

Также подозрение получил Алексей Чернышев – бывший вице-премьер. Он, по данным НАБУ, он тоже получал неправомерную выгоду из этих средств.

Как установили СМИ, в разговорах фигурантов упоминались и другие члены правительства: Герман Галущенко и Светлана Гринчук, а также Рустема Умерова. Умеров и Галущенко ходили на допросы.

Тимура Миндича и Александра Цукермана объявили в розыск. Известно, что Миндич сейчас находится на территории Израиля.

Как сообщал "Телеграф", о том, планируется ли экстрадиция фигурантов дела "Мидас", рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос. По его словам, экстрадиционная процедура по фигурантам производства уже запущена, однако является сложной и длительной.