Сладости с червями возвращаются. Что особенного в новом батончике (фото)

Всего в двух городах продают деликатес.

"Жуколад" снова продают в "Авроре". Обновленный батончик выпустили специально ко Дню влюбленных.

"Телеграф" расскажет, что в нем особенного. А также где его купить в Украине.

Что известно о новом "Жуколаде"

В новой версии батончик получил название "Влюбленный Жуколад" и изменил внешний вид. Теперь он покрыт ярко-розовой глазурью, а на самой плитке отчеканены объемные фигурки личинок.

Шоколад "Жуколад"

Внутри потребителей ожидает сочетание арахисовой пасты, хрустящего теста катаифи и малины, которая добавляет десерту ягодной кислинки. Главная "фишка" осталась неизменной – целые жареные личинки зофобаса, отчетливо виднеющиеся в разрезе батончика.

Учитывая состав, к "Жуколаду" следует относиться осторожно тем, у кого аллергия на компоненты продукта. Калорийность батончика – 551 Ккал, поэтому тем, кто решил похудеть путём протеина из жука, рассчитывать на батончиковую диету не стоит.

"Жуколад" — состав

шоколадная глазурь,

арахисовая начинка,

тесто катаифи,

личинка зоофобуса жареная – всего 2% от объема.

Где купить "Жуколад"

Купить новинку можно в магазинах сети "Аврора", где цена составляет 69 гривен. Однако, как и в прошлый раз, товар появляется партиями, что создает определенный дефицит. Найти адрес магазина, где продают необычный шоколад можно по ссылке.

Что пишут люди о "Жуколаде"

В соцсети Threads пользователи активно обсуждают возврат десерта. Мысли разделились: одни в восторге от вкуса, отмечая, что малина добавляет "яркую изюминку", а другие сетуют на постоянные "sold out" и невозможность найти батончик в продаже.

Напомним, что впервые "Жуколад" появился на полках в октябре прошлого года и вызвал настоящий восторг среди покупателей. Тогда у батончика была другая начинка, но сама идея употребления насекомых в пищу спровоцировала бурные дискуссии в украинском обществе. В прошлый раз его продавали за 49 грн.

Заметим, что резонанс был столь велик, что журналист Игорь Рец даже специально для издания "Телеграф" провел дегустацию, чтобы на собственном опыте проверить, стоит ли бояться жареной личинки в шоколаде.

