В Сильпо упали цены на популярные продукты: что можно купить сейчас с большой скидкой
-
-
Читати українською
С помощью акций можно серьезно экономить
В супермаркетах "Сильпо" продолжаются скидки. Прямо сейчас товары популярных брэндов можно купить намного дешевле.
В этом материале "Телеграф" рассказывает, какие 5 популярных продуктов можно прямо сейчас приобрести дешевле. Акция будет действовать По 18 февраля (включительно).
- Конфеты Toffifee 125г. — 119 гривен вместо 199 (скидка -40%)
- Чипсы Lay's 140г — 52 гривен вместо 85 (скидка 38%)
- Майонез Торчин — 54 гривны вместо 77 (скидка 29%)
- Гель для стирки Persil — 299 гривен вместо 689 (скидка 57%)
- Форель Премия — 199 гривен вместо 349 (скидка 45%)
Почему на товары появляются скидки
- Чтобы освободить место на полках для новых продуктов;
- Для привлечения большего количества покупателей;
- В рамках сезонных распродаж;
Иногда скидки относятся к продуктам с коротким сроком годности, однако чаще всего это часть стратегической ценовой политики магазинов.
