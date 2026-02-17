Укр

В Сильпо упали цены на популярные продукты: что можно купить сейчас с большой скидкой

Денис Подставной
Скидки в Сильпо
Скидки в Сильпо. Фото Коллаж "Телеграфа"

С помощью акций можно серьезно экономить

В супермаркетах "Сильпо" продолжаются скидки. Прямо сейчас товары популярных брэндов можно купить намного дешевле.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, какие 5 популярных продуктов можно прямо сейчас приобрести дешевле. Акция будет действовать По 18 февраля (включительно).

  • Конфеты Toffifee 125г. — 119 гривен вместо 199 (скидка -40%)
  • Чипсы Lay's 140г — 52 гривен вместо 85 (скидка 38%)
  • Майонез Торчин — 54 гривны вместо 77 (скидка 29%)
  • Гель для стирки Persil — 299 гривен вместо 689 (скидка 57%)
  • Форель Премия — 199 гривен вместо 349 (скидка 45%)

Почему на товары появляются скидки

  • Чтобы освободить место на полках для новых продуктов;
  • Для привлечения большего количества покупателей;
  • В рамках сезонных распродаж;

Иногда скидки относятся к продуктам с коротким сроком годности, однако чаще всего это часть стратегической ценовой политики магазинов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "Сильпо" действуют большие скидки на продукты и товары до 57%.

