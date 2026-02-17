Родила от знаменитого француза. Как выглядят муж и дочь теннисистки Элины Свитолиной

Пара сыграла свадьбу после двух лет отношений

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая раз за разом обыгрывает соперниц-путинисток, замужем за французом и воспитывает трехлетнюю дочь. "Телеграф" собрал главное о личной жизни 31-летней спортсменки.

Что нужно знать:

Муж Элины Свитолиной — французский теннисист Гаэль Монфис

Пара сыграла свадьбу в 2021 году после двух лет отношений

Супруги воспитывают дочь с необычным именем Скай

16 июля 2021 года спортсменка вышла замуж за своего французского коллегу по корту Гаэля Монфиса, который на 8 лет старше жены-украинки. Встречаться пара начала в 2019 году, а о своей помолвке они сообщили в начале апреля 2021-го. Известно, что свадебная церемония Элины и Гаэля состоялась в живописном городе Ньон в Швейцарии, в узком кругу близких людей.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Гаэль Монфис родился в Париже. Его отец Руфин родом из Гваделупы, а мать Сильвет — из Мартиники, заморских департаментов Франции в Карибском море. За свою карьеру французский теннисист завоевал 13 титулов ATP Tour и поднимался на шестую строчку мирового рейтинга, что стало его лучшим достижением.

15 октября 2022 года у пары родилась дочь, которую назвали необычным именем — Скай (Skai). Семья проживает в Монако, воспитывает малышку, при этом Свитолина успешно вернулась в профессиональный теннис после рождения ребенка.

У меня была самая удивительная ночь в моей жизни, которая закончилась самым прекрасным подарком около 6:00 утра. Элина была сильной и смелой. Я не могу передать, насколько благодарен своей жене и Богу за этот особенный момент. Добро пожаловать в мир, моя маленькая принцесса Скай Гаэль Монфис

После полномасштабного вторжения России в Украину Монфис стал главной поддержкой для любимой. Хотя он не делает громких политических заявлений о войне, француз помогает Элине в благотворительных инициативах.

Еще до войны я посылал средства в Украину за каждый сделанный эйс. Мы собрали деньги для фонда Элины и Украины перед US Open-2023 в Штатах. Я очень поддерживаю свою жену, а моя жена – украинка, поэтому я всегда готов ей помочь Гаэль Монфис

В сети Элина нередко делится фото со своими близкими, однако как выглядит ее единственная дочь — держит в секрете.

