Олимпиада-2026: онлайн-трансляция церемонии открытия Игр в Италии (видео)

Прямая видеотрансляция церемонии открытия Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо

В пятницу, 6 февраля, в Италии стартуют XXV Зимние Олимпийские игры-2026. Торжественная церемония пройдет в Милане, Предаццо, Ливиньо и Кортина д'Ампеццо.

Что нужно знать

На Олимпиаде разыграют 116 комплектов наград

За медали будут бороться 2871 спортсмен с 93 стран мира

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

В прямом эфире в Украине церемонию открытия Игр в Италии покажет "Суспільне Спорт", а также YouTube-канал "Суспільне Спорт". Начало мероприятия в 21:00 по киевскому времени.

(Плеер с трансляцией появится в этой новости ближе к началу события).

Из-за напряженного календаря Игр соревнования на Олимпиаде уже идут несколько дней, однако церемония открытия не потеряла своего символического значения. Основной фишкой мероприятия станут 2 чаши олимпийского огня. Они будут зажжены одновременно в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Наопмним, сборная Украины представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали. Награды, по мнению ИИ, могут достаться Сине-жельтым только в двух видах спорта.