Два брака — два сына: что известно о детях нардепа Тищенко

Своих детей нардеп показывает очень редко

Народный депутат Украины, ресторатор и бывший телеведущий Николай Тищенко – отец двоих детей от разных браков. В 2023 году он расстался с третьей второй женой Аллой Барановской, которая родила ему второго сына.

Что следует знать

У политика Николая Тищенко есть два сына от разных жен

21-летний сын Даниил от первого брака избегает медийности и запрещает отцу публиковать свои фото в соцсетях

После семи лет брака Тищенко развелся с Аллой Барановской, которая теперь самостоятельно воспитывает их общего 9-летнего сына Давида

"Телеграф" собрал все, что известно о сыновьях Николая Тищенко. Они родились с разницей в 10 лет.

Сын Тищенко Даниил

От первого брака у Тищенко родился сын Даниил. Его матерью является Лариса Тищенко — о ней в публичном пространстве немного информации, ведь она не относится к медийным персонам и не ведет активную публичную жизнь. Известно, что этот брак длился недолго, а после развода сын остался с матерью. Сам политик не комментирует отношения с первой семьей.

Николай Тищенко с сыном Данилой. Фото: инстаграмм Николая Тищенко

В сети несколько фото Даниила с отцом — тогда ему было 14 лет. Известно, что сейчас парню 21 год и он не разрешает папе выкладывать свои снимки в соцсети.

Николай Тищенко с сыном Данилой. Фото: инстаграмм Николая Тищенко

Николай Тищенко с двумя сыновьями. Фото: инстаграмм Николая Тищенко

Сын Тищенко Давид

Второй сын — Давид — родился в браке с Аллой Барановской. Они поженились в 2016 году, а уже в 2017 году стали родителями. Экс-любимая нардепа — предпринимательница и блогер, основательница бренда женской одежды, активно ведет соцсети и часто публиковала семейные фото.

Николай Тищенко с бывшей женой и сыном Давидом. Фото: instagram.com/allabonya

В СМИ именно этот брак был публичным — пара появлялась вместе на мероприятиях, делилась подробностями семейной жизни, а Тищенко неоднократно называл жену своей поддержкой.

Николай Тищенко, Алла Барановская и их сын Давид. Фото: instagram.com/allabonya

В 2023 году стало известно о разводе пара. После этого Барановская сосредоточилась на бизнесе и воспитании сына, а совместные публикации с политиком исчезли с ее страниц. В последний раз она публиковала фото общего с Тищенко ребенка весной 2025-го, в день рождения мальчика, когда ему исполнилось 9 лет.

Сын Николая Тищенко Давид. Фото: instagram.com/allabonya

