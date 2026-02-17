Два брака — два сына: что известно о детях нардепа Тищенко
Своих детей нардеп показывает очень редко
Народный депутат Украины, ресторатор и бывший телеведущий Николай Тищенко – отец двоих детей от разных браков. В 2023 году он расстался с третьей второй женой Аллой Барановской, которая родила ему второго сына.
Что следует знать
- У политика Николая Тищенко есть два сына от разных жен
- 21-летний сын Даниил от первого брака избегает медийности и запрещает отцу публиковать свои фото в соцсетях
- После семи лет брака Тищенко развелся с Аллой Барановской, которая теперь самостоятельно воспитывает их общего 9-летнего сына Давида
"Телеграф" собрал все, что известно о сыновьях Николая Тищенко. Они родились с разницей в 10 лет.
Сын Тищенко Даниил
От первого брака у Тищенко родился сын Даниил. Его матерью является Лариса Тищенко — о ней в публичном пространстве немного информации, ведь она не относится к медийным персонам и не ведет активную публичную жизнь. Известно, что этот брак длился недолго, а после развода сын остался с матерью. Сам политик не комментирует отношения с первой семьей.
В сети несколько фото Даниила с отцом — тогда ему было 14 лет. Известно, что сейчас парню 21 год и он не разрешает папе выкладывать свои снимки в соцсети.
Сын Тищенко Давид
Второй сын — Давид — родился в браке с Аллой Барановской. Они поженились в 2016 году, а уже в 2017 году стали родителями. Экс-любимая нардепа — предпринимательница и блогер, основательница бренда женской одежды, активно ведет соцсети и часто публиковала семейные фото.
В СМИ именно этот брак был публичным — пара появлялась вместе на мероприятиях, делилась подробностями семейной жизни, а Тищенко неоднократно называл жену своей поддержкой.
В 2023 году стало известно о разводе пара. После этого Барановская сосредоточилась на бизнесе и воспитании сына, а совместные публикации с политиком исчезли с ее страниц. В последний раз она публиковала фото общего с Тищенко ребенка весной 2025-го, в день рождения мальчика, когда ему исполнилось 9 лет.
