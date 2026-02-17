Меньше, чем Кличко: сколько заработал глава Киевской ОВА за 2025 год (документ)

Данные о ежемесячных выплатах были предоставлены по официальному запросу

Глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник в 2025 году получал ежемесячную заработную плату от 20 тысяч и до более чем 100 тысяч гривен.

Что нужно знать:

Николай Калашник, глава Киевской ОВА, получал зарплату с марта по ноябрь 2025 года

Каждый месяц из начисленной суммы вычитались налоги, поэтому фактическая выплата была меньше

В среднем ежемесячные выплаты после налогов составляли около 90 тыс. грн

Об этом "Телеграфу" сообщили в Киевской ОВА в ответ на соответствующий запрос. Там рассказали о размере заработной платы городского головы и суммы фактических выплат за текущий год.

Согласно официальным данным, в 2025 году Калашник получал зарплату на своей должности с марта, то есть на протяжении 10 месяцев. До этого он был временно исполняющим обзяанности. В целом сумма составила более 832 тысяч гривен.

Март:

Всего начислено — 27 040,61 грн.

Получено после налогообложения — 20 821,27 грн

Апрель:

Всего начислено — 113 570,55 грн.

Получено после налогообложения — 84 449,32 грн

Май:

Всего начислено —87 759,06 грн.

Получено после налогообложения — 64 574,48 грн

Июнь:

Всего начислено —113 570,55 грн.

Получено после налогообложения — 84 449,32 грн

Июль:

Всего начислено —155 284,95 грн.

Получено после налогообложения — 116 569,41 грн

Август:

Всего начислено —121 405,50 грн.

Получено после налогообложения — 90 482,24 грн

Сентябрь:

Всего начислено —121 429,49 грн.

Получено после налогообложения — 90 500,71 грн

Октябрь:

Всего начислено —121 405,50 грн.

Получено после налогообложения — 90 482,24 грн

Ноябрь:

Всего начислено —121 405,53 грн.

Получено после налогообложения — 90 482,26 грн.

Отметим, что недавно "Телеграфу" стала известна заработная плата мэра Киева Виталия Кличко. В 2025 году он получил почти 1,5 миллиона гривен начислений. Основная часть суммы — годовой оклад, который превысил миллион, однако на руки после вычета налогов мэр получил чуть более 1,1 миллиона гривен. Кроме оклада, в доход входят командировочные, отпускные, компенсации за неиспользованный отпуск, больничные и другие выплаты.

В то же время начальнику Киевской городской военной администрации Тимуру Ткаченко за 2025 год было начислено более 1,5 миллиона зарплаты (1 539 167,22 грн), однако после вычета налогов, которые превысили 350 тысяч (354 008,49 грн), на руки ему выплачено 1 185 158,73 грн.

