Армия РФ получила приказ "захватить" более 10 населенных пунктов до 24 февраля — военный назвал перечень
Россия уже расписала, где именно хочет "помахать флагом"
Российское командование приказало своим подразделениям до 24 февраля 2026 года – годовщины начала полномасштабного вторжения – установить флаги и провести видеофиксацию более чем в 10 украинских населенных пунктах.
Об этом "Телеграфу" рассказал спикер оперативного командования "Юг" Владислав Волошин.
Зачем Россия посылает солдат с флагами в села, в которых их ждут ВСУ
"По данным нашей разведки, российское командование отдало распоряжение своим подразделениям, чтобы они до 24 февраля поставили флаги и зафиксировали на видео или фото "захват" более 10 населенных пунктов ", — сообщил Волошин.
"В списке — Новоселовка, Алексеевка, Александроград, Новоалександровка, Воскресенка, Орестополь, Терновое, Зеленая Роща, Андреевка, Клевцово, Отрадное, Братское, даже Терноватое и Придорожное (здесь их флаги уже цепляли)", — говорит Волошин.
Зона – граница Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. У них нет задачи захватить. Их задача — зайти, сфотографироваться и пойти, чтобы было видеоподтверждение. Цель — иметь более сильные позиции на переговорах по окончании войны.
Эта тактика уже получила название. "Флаговтыки" — когда российские бойцы заходят в населенный пункт, быстро снимают видео с флагом и уходят — или их уничтожают. Главная задача – не закрепиться, а показать картинку.
Напомним, "Телеграф" рассказывал, что ситуация на фронте начала меняться. Один из командиров 3-го корпуса рассказал о больших проблемах россиян.