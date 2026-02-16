"От автора "Путин уже умер". Новый прогноз Гордона насмешил украинцев
Новое заявление прозвучало на фоне предстоящих переговоров в Женеве
Журналист и телеведущий Дмитрий Гордон убежден, что война в Украине не закончится никогда, даже несмотря на мирные переговоры и встречи лидеров. Пока он не видит никаких предпосылок к миру с Россией.
Об этом Гордон заявил в интервью журналисту и телеведущему Василию Голованову. Эти громкие слова Гордона не остались без внимания пользователей сети, ведь он неоднократно делал прогнозы по войне.
"Вам не понравится этот ответ, но я скажу. Чисто по моим ощущениям — война не закончится никогда", — подчеркнул журналист.
Он в интервью добавил, что такие выводы сделал исходя из современной ситуации, а также разговоров с бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком.
Заметим, что громкое заявление Гордона прозвучало всего за два дня до переговоров Украины, США и России в Женеве. За 2026 год встреча делегаций будет уже третьим раундом по завершению войны в Украине.
Это также отметили и пользователи в комментариях. Они еще вспомнили, что Гордон в принципе любит делать прогнозы по войне и ее завершению, но еще ни один не сбылся. Как например, что война закончится в декабре 2025 года или в конце 2024 года.
Люди в комментариях писали:
- Уже до нового года должна была закончиться, теперь некогда.
- От автора "Путин уже умер".
- Чуйка Гордона обычно никогда не подводила.
- Этот пророк уже говорил об окончании войны в 2024 году, а теперь триндит о ее вечности?
- В лысину напекло?
- В преддверии переговоров все хотят немного попиариться.
- Гордон еще жив?
- Значит, уже скоро… его прогнозы всегда наоборот.
