"От автора "Путин уже умер". Новый прогноз Гордона насмешил украинцев

Новое заявление прозвучало на фоне предстоящих переговоров в Женеве

Журналист и телеведущий Дмитрий Гордон убежден, что война в Украине не закончится никогда, даже несмотря на мирные переговоры и встречи лидеров. Пока он не видит никаких предпосылок к миру с Россией.

Об этом Гордон заявил в интервью журналисту и телеведущему Василию Голованову. Эти громкие слова Гордона не остались без внимания пользователей сети, ведь он неоднократно делал прогнозы по войне.

"Вам не понравится этот ответ, но я скажу. Чисто по моим ощущениям — война не закончится никогда", — подчеркнул журналист.

Он в интервью добавил, что такие выводы сделал исходя из современной ситуации, а также разговоров с бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком.

Заметим, что громкое заявление Гордона прозвучало всего за два дня до переговоров Украины, США и России в Женеве. За 2026 год встреча делегаций будет уже третьим раундом по завершению войны в Украине.

Это также отметили и пользователи в комментариях. Они еще вспомнили, что Гордон в принципе любит делать прогнозы по войне и ее завершению, но еще ни один не сбылся. Как например, что война закончится в декабре 2025 года или в конце 2024 года.

Люди в комментариях писали:

Уже до нового года должна была закончиться, теперь некогда.

От автора "Путин уже умер".

Чуйка Гордона обычно никогда не подводила.

Этот пророк уже говорил об окончании войны в 2024 году, а теперь триндит о ее вечности?

В лысину напекло?

В преддверии переговоров все хотят немного попиариться.

Гордон еще жив?

Значит, уже скоро… его прогнозы всегда наоборот.

