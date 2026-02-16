Создатели теневых схем пытаются отменить нулевые экспортные квоты на металлолом — Кисилевский

Представители компаний-экспортеров металлолома пытаются через суд аннулировать решение Правительства относительно нулевых экспортных квот на это стратегическое сырье. Металлоломщики уже в четвертый раз обращаются в Киевский окружной админсуд, пытаясь заблокировать и в дальнейшем отменить решение Кабмина.

Предыдущие заявления они подавали сначала, а после назначения судьи отозвали. Опытные юристы и антикоррупционеры знают, что это признак поиска "нужного" судьи. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

"Иск от малоизвестной компании ООО "Захидвторлом". К делу еще добавился общественный союз "Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов", среди учредителей которой много "тяжеловесов"-экспортеров металлолома. Фигурирует в этой сомнительной активности также адвокат Евгений Майструк. Запомним эти названия и имена. Очень интересно будет наблюдать, что будет преобладать: интересы криминального бизнеса, который десятилетиями обворовывает страну, не платя налоги и вывозя сырье за ​​границу, или интересы государства, нуждающегося в налоговах для финансирования армии", — отметил Дмитрий Кисилевский.

Нардеп напомнил, что схемы по уклонению от уплаты пошлины на металлолом через ЕС стоили государству 3,5 млрд грн всего за 2025 год.

"Правительство решение относительно нулевых квот приняло из соображений национальной безопасности. Ведь от обеспечения металлургической промышленности ломом зависит устойчивость экономики. Еще одним аргументом в пользу этого решения была патологическая склонность экспортеров лома к сомнительным схемам использования сертификата EUR.1 для поставок за пределы ЕС без уплаты пошлин. Эти потуги правительство прекратило", — подчеркнул нардеп.

Кроме того, Дмитрий Кисилевский обратил внимание на критику нулевой квоты на металлолом со стороны польских политиков.

"Создатели теневых схем нашли себе союзников за границей. За восстановление бесконтрольного вывоза из нашей страны металлургического сырья выступили пророссийские польские политики из партии "Конфедерация", которая пользуется поддержкой кремля. Их даже в самой Польше считают токсичными. К новому странному союзу украинских теневиков и польских "конфедератов" следует отнестись вполне серьезно. Именно эти "конфедераты" в свое время организовывали высыпание на землю украинского зерна на польской границе. Выброс хлеба на землю в нашей культуре не прощают", — подчеркнул народный депутат.

Когда черный бизнес обворовывает государство, используя лазейки на таможне, это рассматривается как наше внутреннее дело. Перекрыть эти схемы — дело Правительства, которое оно и сделало, установив нулевую экспортную квоту.

"Теневики, которые родились и расцвели во времена Януковича, должны уйти в прошлое. Как и модель экономики, построенная на сырьевом экспорте. Если этого еще кто-то не понял, пусть попробует и дальше дружить с кремлевскими агентами. Посмотрим, как надолго их хватит", — заявил Дмитрий Кисилевский.