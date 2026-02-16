Эстонский парламент первым ратифицировал участие в запуске Спецтрибунала, — Елена Кондратюк

Вице-спикер поблагодарила спикера Рийгикогу за историческое решение

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк встретилась в Таллинне со спикером парламента Эстонии Лаури Хуссаром. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины.

"Благодарна лично господину спикеру и парламенту Эстонии за историческое решение, принятое 11 февраля — ратификацию частичного соглашения Совета Европы о создании Управляющего комитета Спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины", — отметила Елена Кондратюк.

Фото: Riigikogu

Она подчеркнула, что Эстония стала первой страной, официально присоединившейся к руководящему комитету Спецтрибунала, который должен обеспечить начало его реальной деятельности.

"Очень важно, чтобы ответственность России за преступления против Украины не была забыта. Агрессор должен понести справедливое наказание. Мы убеждаем наших партнеров последовать примеру Эстонии и как можно скорее принять аналогичные решения", — подчеркнул в свою очередь спикер Рийгикогу Лаури Хуссар.

Как отметила вице-спикер, подобные соглашения должны ратифицировать парламенты всех стран, изъявивших желание присоединиться к Спецтрибуналу. Таким образом, страны подтверждают свои юридические, организационные и финансовые обязательства участия в его работе. В январе этого года Евросоюз выделил первые 10 миллионов евро на функционирование Спецтрибунала.

Фото: Riigikogu

"Рассчитываем, что лидерство и пример Эстонии будет побуждать другие страны ЕС оперативно ратифицировать соответствующие соглашения. Буду говорить об этом во время запланированных встреч с руководством парламентов Финляндии и Латвии", — подчеркнула Елена Кондратюк.

В ходе разговора стороны также отметили создание парламентом Эстонии Комитета по расследованию деятельности влияния России. В частности, источников и механизмов российского финансирования, связей РФ с публичным сектором и связанных угроз национальной безопасности.

"У Украины есть значительный опыт противодействия российским операциям влияния, дезинформации и пропаганде. Мы готовы делиться этим опытом, информацией и быть надежным партнером Эстонии в этой сфере", — акцентировала вице-спикер Елена Кондратюк.