До минус 50%: в "Сильпо" обвалились цены на сыр, масло и молоко

Больше всего подешевел сыр

В сети супермаркетов "Сильпо" стартовали выгодные скидки на молочную продукцию. Покупатели могут приобрести популярные товары со скидками до 50%.

Среди продуктов есть сыры, масло, молоко и кисломолочка. Подробнее об этом написал "Телеграф".

Среди продуктов:

сыр "Грана Падано" (90 граммов) доступен за 109 гривен вместо 199 гривен; сливочное масло "Молокия" 82% (180 граммов) можно взять за 74,99 гривны. Подешевело на 55,01 гривны; кисломолочный творог "Ферма" 9% (350 граммов) подешевел до 74,90 гривны (-34%); сметана "Ферма" 15% (300 граммов) стоит 44,99 гривны вместо 66,99 гривны; сыр Galbani Mascarpone (250 граммов) – 149 гривен. Цена упала на 100 гривен; сыр Гауда 48% — 29,90 гривны (за 100 граммов). Экономия до 30 гривен; брынза Premialle (180 граммов) – 58,99 гривны (-37%); молоко ультрапастеризованное "Премия" 2,5% можно приобрести за 37,99 гривны, то есть на 23 гривны дешевле; шоколадное масло "Ферма" (180 граммов) — 90,90 гривен по скидке, а без нее — 144,0 гривны; йогурт Lekker с манго и маракуей (125 граммов) – 33,99 гривны вместо 65,49 гривны.

Скидки на молочную продукцию в "Сильпо". Фото: Телеграф

