Тайны "бункерного" семейства: что известно обо всех детях Путина и где они сейчас

Младшие сыновья диктатора от Кабаевой растут в полной изоляции

Личная жизнь президента РФ Владимира Путина десятилетиями остается одной из самых закрытых тем в российской политике. Кремль избегает публичных разговоров о семье, а любые детали о детях появляются преимущественно благодаря журналистским расследованиям. От публики своих потомков диктатор тщательно скрывает.

Что следует знать

Взрослые дочери Путина занимаются наукой и управляют крупными инвестиционными фондами в РФ

Существуют данные о существовании тайной семьи с Алиной Кабаевой, сыновья которой живут в полной изоляции под охраной спецслужб в закрытой резиденции

Вероятная внебрачная дочь диктатора от Светланы Кривоногих живет в Париже, занимается искусством и публично выражает антивоенную позицию

Официальный брак и дочери Путина

В 1983 году Путин женился на Людмиле Путиной (в девичестве Шкребнева). В этом браке, вероятно, родились две дочери – Мария Воронцова (1985 г.р.) и Екатерина Тихонова (1986 г.р.). Детей диктатор показывал еще в начале карьеры, но дальше ничего не рассказывал о них в СМИ.

Владимир Путин в молодости с дочками. Фото: Getty Images

Мария Воронцова. Фото: росСМИ

Мария, по данным расследований, занимается эндокринологией и работала в русских научных учреждениях. В частности, имеет научную степень кандидата медицинских наук и доцент кафедры внутренних болезней Факультета фундаментальной медицины МГУ. Согласно слухам, Воронцова является советницей Путина по генной инженерии.

Мария Воронцова. Фото: росСМИ

Издание Reuters и Bloomberg Екатерину Тихонову назвали дочерью Путина в 2015 году. Она якобы является директором фонда "Национальное интеллектуальное развитие". Также Екатерина — кандидат физико-математических наук и руководит инвестиционными проектами, в частности через фонд "Иннопрактика". В 2022 году она была назначена сопредседателем координационного совета по импортозамещению Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Екатерина Тихонова. Фото: скриншот с видео

Также известно, что Екатерина вышла замуж за сына российского миллионера Кирилла Шамалова, которого считают давним соратником Путина. В середине 1990-х Шамалов вместе с будущим президентом РФ создал дачный кооператив "Озеро" вблизи Санкт-Петербурга. После того как Путин возглавил страну, многие участники этого объединения получили влиятельные позиции в органах власти и крупном бизнесе России.

Екатерина Тихонов и Кирилл Шамалов. Фото: istories.media

"Секретные" внебрачные дети Путина

Бывшая олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева – тайная жена главы Кремля. Российские власти эти предположения системно отрицали, однако ряд западных таблоидов и изданий писали о возможных общих детях.

Сыновья Путина. Фото: росСМИ

Как пишет издание NewsХ, вероятные сыновья Кабаевой и Путина Иван и Владимир полностью изолированы от других детей. Они живут в закрытом комплексе вблизи резиденции на Валдае, куда невозможно попасть без пропуска, под усиленной охраной ФСО и учатся дома. Дети передвигаются только на частных самолетах, яхтах и бронепоездах. Мальчики изучают иностранные языки, в том числе китайский, английский и немецкий.

Резиденция Путина в Валдае. Фото: росСМИ

Совместная дочь со Светланой Кривоногих

По данным журналистских расследований, роман между диктатором и российской инвесторшей мог начаться в конце 1990-х или в начале 2000-х годов в Санкт-Петербурге. После рождения дочери в 2003 году Кривоногих существенно улучшила свое финансовое состояние и стала владелицей долей в крупных активах. Прямых улик отцовства Путина нет, а официального подтверждения этих предположений со стороны Кремля не было.

Светлана Кривоногих. Фото: проект

Однако в декабре 2025 года Лизу (их общую дочь) поймали в Париже, где она проживает с февраля 2022 года. Девушка работает в картинной галерее и не подтверждает, но и не отрицает предположения о своем происхождении. Однако она заметно похожа на российского диктатора внешне.

Во время общения с прессой в Париже она избегала четких ответов на отцовство. Однако девушка якобы участвует в художественных проектах, в том числе связанных с антивоенной тематикой, и публично выражала сожаление из-за событий в Украине.

Дочь Путина Лиза Розова. Фото: росСМИ

