Не сидел сложа руки во время войны: куда пропал экс-министр обороны и генерал в отставке Степан Полторак

Он максимально избегает публичности во время войны

Степан Полторак — известный украинский военный, государственный деятель и генерал армии Украины в отставке. С 2014 по 2019 год он возглавлял министерство обороны, однако после прихода к власти Зеленского пропал из публичного пространства.

Что стоит знать:

Полторак тайно помогает ВСУ и выполняет поручения главкома

Генерал ведет закрытый образ жизни и исчез из публичного поля

В конце 2025 года Россия объявила экс-министра в розыск

"Телеграф" рассказывает, что известно про генерала Степана Полторака и что он делает во время войны в Украине.

Степан Полторак в 2021 году. Фото: Getty Images

Что известно о Полтораке?

Степан Полторак родился 11 февраля 1965 года в Одесской области, сегодня ему исполнился 61 год. Он прошел путь от курсанта до высших государственных постов. С 2002 по 2014 год он возглавлял академию внутренних войск МВД Украины. С марта по октябрь 2014 года Полторак был командующим Внутренними войсками МВД, а затем — первый командующий восстановленной Национальной гвардии Украины.

Степан Полторак. Фото: https://www.facebook.com/audiomagazin

В октябре 2014 года во время президентства Петра Порошенко, Степан Тимофеевич возглавил министерство обороны Украины. В октябре 2018 года министр подал рапорт об увольнении с военной службы. Это было формальным требованием закона "О национальной безопасности", согласно которому с 1 января 2019 года должность министра должно занимать гражданское лицо. После этого его уже как гражданского назначили на эту должность снова и он пробыл на ней до августа 2019 года.

Полторак после отставки и во время войны

После отставки с должности министра обороны Степан Полторак ведет преимущественно непубличный образ жизни. Все это время он практически исчез из медиапространства. Известно только то, что в 2018 году он защитил диссертацию и является доктором наук по государственному управлению.

Степан Полторак и Мартин Брест. Фото: https://www.facebook.com/martin.brest

В конце 2025 года в СМИ появлялась информация о том, что Степан Полторак в России был объявлен в розыск. А его последнее сообщение в соцсети датировано концом 2022 года, в нем он поздравлял военных с праздниками и призывал к поддержке армии.

Однако, как оказалось, даже будучи в отставке, генерал помогал украинской армии и выполнял отдельные задачи по просьбе главнокомандующего. Об этом рассказал сотрудник первого военного радио "Армия ФМ" Мартин Брест. Он лично знаком со Степанов Полтораком и поздравил его с днем рождения в своем Facebook, добавив совместное фото и рассказав некоторые детали про генерала.

Скриншот поста Мартина Бреста в Фейсбук

