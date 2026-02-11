Пассажиры всегда пугаются: почему самолеты ремонтируют скотчем

Это обычная техническая процедура

Иногда пассажиры самолета, ожидающие посадку, могут заметить, что на некоторые его участки клеят скотч. Многие сразу пугаются, но есть и те, кто шутит по поводу всей ситуации.

Несмотря на распространенное мнение, это не обычный скотч или изолента, а сертифицированный материал, который используют для временного устранения мелких повреждений. Детальнее объяснил "Информатор".

В авиации разрешено использовать только материалы, прошедшие соответствующую сертификацию. Поэтому техники используют специальную алюминиевую ленту с клейким основанием. Она имеет сертификат качества и сохраняется в контролируемых условиях, что гарантирует его безопасное использование.

Процесс ремонта некоторых деталей самолета

Такую ленту применяют в случаях незначительных механических дефектов, например при повреждении заклепок или элементов аэродинамических поверхностей самолета. В некоторых ситуациях ее могут использовать даже на наружных частях двигателя.

Алюминиевая лента выполняет несколько функций: она отражает тепло и свет, защищает поверхность от влаги и пыли, а также временно закрывает мелкие повреждения корпуса самолета. Использование такого материала является стандартной технической процедурой и не влияет на безопасность полетов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о самом маленьком небоскребе Украины. Как он выглядел и куда исчез.