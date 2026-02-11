На Олимпиаде запретили еще один украинский шлем: что на нем изображено (фото)

МОКу не понравился лозунг на шлеме украинки

Украинская фристайлистка Екатерина Коцар рассказала, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил ей выступать на Олимпиаде в Италии в шлеме с надписью о храбрости украинцев. Спортсменка выполнила требование МОК.

Что нужно знать

Коцар запретили выступать на Играх в шлеме с надписью Be brave like Ukrainians

Накануне на Играх разгорелся скандал из-за "шлема памяти" скелетониста Владислава Гераскевича

Владислав выступил на Олимпиаде в шлеме с изображением погибших от рук оккупантов спортсменов

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

Соответствующий комментарий Коцар приводит "Суспільне Спорт". По ее словам, МОК запретил ей выступать в шлеме с надписью "Будьте храбрыми, как украинцы". При этом Международная федерация лыж и сноуборд (FIS) не видит в шлеме никаких проблем.

У меня есть фирменный шлем, в котором я выступаю – Be brave like Ukrainians. И где-то через неделю перед Олимпийскими играми мне пришло письмо на почту, что Международный олимпийский комитет считает этот шлем пропагандой, из-за чего в нем я не могу выступать на Играх. Я из-за недостатка какого-то опыта, знаний и, наверное, уверенности, просто сменила шлем, и теперь там просто маленький флаг Украины. Просто отказалась от него на участии в Олимпийских играх, но ни в коем случае не буду отказываться в дальнейшем. Это точно не запрет от Международной федерации лыжного спорта, потому что я в этом шлеме выступаю с 2022 года и он у меня неизменно с этой надписью. Стараюсь нести его по всему миру. Екатерина Коцар

Шлем с надписью "Будьте храбрыми, как украинцы" запретили на Олимпиаде в Италии/Фото: Getty Images

В итоге Коцар выступила на Играх в шлеме с изображением флага Украины. Екатерина не сумела преодолеть квалификацию в слоупстайле, заняв итоговое 13-е место на Играх.

Коцар принесла Украине историческую лицензию на Игры в слоупстайле

Напомним, 9 февраля Гераскевич выступил в "шлеме памяти" во время двух официальных тренировок. На его шлеме изображены фото спортсменов, погибших в результате агрессии РФ, с некоторыми из них Владислав был знаком лично. В МОК заявили, что данный шлем "не отвечает руководящим принципам Олимпийской хартии, предусматривающим нейтральность снаряжения и недопущения политических или других месседжей во время соревнований". МОК запретил Гераскевичу использовать этот шлем, разрешив в качестве альтернативы черную повязку. Тем не менее уже 10 февраля Владислав нарушил запрет, выйдя на олимпийскую трассу в этом же шлеме.

На Играх проходит пятый соревновательный день. Украинцы борются за медали в 3 видах спорта. Сборная Украины представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.