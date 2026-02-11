От двойников к детям и партнерам: в сети размышляют о цифрах в украинском паспорте

Отметка в официальном документе стала поводом для масштабного "интернет-расследования"

Украинский паспорт и загранпаспорт содержат интересные цифры, смысл которых понимают далеко не все. Особое внимание привлекает нижняя часть документа, где среди персональных данных размещен двузначный код, ставший причиной многочисленных догадок.

В сети Threads разгорелась бурная дискуссия из-за сообщения пользовательницы, которая предположила, что последние цифры в нижней строке документа указывают на количество людей в мире, имеющих идентичную вашему облику. "Телеграф" расскажет подробнее об этом.

Сегодня узнала интересный факт: эти обведенные цифры – это количество людей, которые на вас похожи. Выходит, где-то там ходят наши двойники пишет автор сообщения.

Украинцы мгновенно отреагировали на такую теорию, превратив обсуждение в настоящий парад народного творчества и юмора. Среди вариантов того, что эти цифры могут означать, предполагали даже количество будущих детей у владельца документа.

Также не обошлось без традиционных шуток о застолье. Некоторые пользователи уверяют, что это количество бутылок алкоголя, которые нужно "выставить" за получение паспорта, или количество гостей, которых придется угощать на праздновании новой "корочки". Отдельные комментаторы упоминали даже интимные параметры или оценку внешности по десятибалльной шкале, которую якобы ставит работник миграционной службы при оформлении документа.

Мнение ИИ и специалистов

Некоторые любознательные пользователи решили не гадать и обратились за помощью к искусственному интеллекту. ChatGPT объяснил им, что это только контрольный код для проверки правильности данных, который помогает системам в аэропортах быстро считывать информацию и защищать документы от подделок.

Точку в обсуждении поставила специалист пограничной службы. Она объяснила, что эти цифры являются техническим маркером, используемым исключительно для верификации данных при сканировании. По ее словам, для владельца паспорта это число не несет никакого персонального смысла, однако оно критически важно для пограничников, поскольку подтверждает, что данные считаны правильно и паспорт подлинный.

