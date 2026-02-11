Молодая Повалий одерживала победы для Украины на международных конкурсах, но сбежала в РФ

Таисия Повалий — одна из самых известных певиц украинской эстрады, которая не только выехала в РФ, но и поддержала кремлевскую политику после начала большой войны. На родине она стала заслуженной и народной артисткой, но после 2014 года перечеркнула свое прошлое и стала запроданкой.

Что следует знать

Таисия Повалий выросла в проблемной семье на Киевщине и получила первое признание на фестивале "Славянский базар"

Карьерный взлет певицы состоялся благодаря браку с продюсером Игорем Лихутой, полностью взявшим на себя раскрутку ее образа

После многолетнего успеха в Украине исполнительница выбрала сторону агрессора, получила паспорт РФ и публично оправдывает войну против родной страны

Таисия Повалий (девичья фамилия — Гирявец) родилась 10 декабря 1964 года в селе Шамраевка Киевской области. Она выросла в певческой семье, но родители не были состоятельными – они были обычными селянами. Первый гонорар получила еще в шесть лет за выступление с детским ансамблем.

В семье Таисии были и сложности — у отца были проблемы с алкоголем и он часто поднимал руку на маму. Поэтому девушке уже подростком пришлось настаивать на разводе родителей.

Таисия Повалий в молодости. Фото из откровенных источников

Училась Повалий в Киевском музыкальном училище имени Глиера и начала певческую карьеру в середине 1980-х годов, сначала работала в Государственном Киевском Мюзик-холле, а затем получила популярность на конкурсах — в 1990-м победила на "Новых именах", а в 1993-м взяла Гран-При фестиваля "Словянский базар".

Таисия Повалий до популярности. Фото из открытых источников

В 18 лет будущая предмтельница Украины вышла замуж Владимира Повалия — он занимался аранжировками и был частью музыкального круга, когда сама Таисия только начинала строить карьеру. Через год у пары родился сын Денис. Пара прожила в браке 11 лет и развелась, потому что Таисия заявила, что уходит к другому — продюсеру Игорю Лихуте.

Свадьба Таисии Повалий и Владимира Повалия. Фото из открытых источников

Именно он и помог никому не известной Повалий стать популярной. Он исполнял для нее роль не только мужа, но и продюсера, композитора, звукорежиссера, менеджера и даже костюмера. Лихута буквально вывел певицу на новый уровень в творчестве.

Таисия Повалий и Игорь Лихута. Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

В 1990-х и 2000-х Повалий была среди самых известных голосов украинской эстрады. Она выступала как сольная артистка, получила звание Заслуженной и Народной артистки Украины. Однако после 2014 года она переехала в Россию и прекратила свою деятельность на родине. Впоследствии она получила русское гражданство и начала открыто поддерживать политику Кремля. За это ее обвинили в оправдании агрессии и призывах в поддержку войны против Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит Повалий сейчас после пластики на "уколов красоты". Артистка уже много лет на сцене и ее преданные фанаты могли заметить, что в молодости она выглядела даже старше, чем сейчас.