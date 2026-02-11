"На поклон царю". Что в Раде говорят о возможной поездке украинских переговорщиков к Путину в Москву

Встретиться с Путиным можно в третьей стране

Появилась информация, что рассматривается возможность приезда украинской делегации в Москву на переговоры лично с главой Кремля Владимиром Путиным. Однако в Раде считают, что этого делать не стоит.

Что нужно знать:

Возможная поездка украинских переговорщиков в Москву будет использована российской пропагандой

Даже если есть необходимость встречи с Путиным, это можно сделать на нейтральной территории

Кириллу Буданову ехать в РФ опасно, поэтому это очень маловероятно

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал нардеп от партии "Слуга народа" Александр Мережко, глава Комитета Верховной Рады по внешней политике. По его словам, если бы украинские переговорщики приехали в Москву, в России это будут представлять как "украинцы идут на поклон российскому царю".

Пропаганда будет также говорить, что это признак, что "украинцам нужнее", поэтому они готовы ехать в Москву. В дипломатии важна симметрия. Слабый аргумент — что надо ехать, потому что все решает Путин, а не члены российской делегации. По такой логике вообще не нужно общаться с российской делегацией, — объяснил свое мнение нардеп

Он добавил, что встретиться с Путиным можно и в нейтральном месте. Это установившаяся дипломатическая практика. В то же время, сам факт, что украинская делегация едет в Москву, будет использован российской пропагандой.

Также Мережко прокомментировал слухи, что одним из членов украинской делегации, который может уехать в Москву, будет глава офиса президента Кирилл Буданов. Однако, по оценке Мережко, это нереально, потому что слишком опасно. Как известно, россияне коварны и не считаются ни с моралью, ни с международным правом.

Эта идея с поездкой в Москву мне напоминает сюжет из Гоголя "Ночь перед Рождеством", когда "делегация" козаков приехала в Петербург на встречу с царицей. То есть, кто-то в окружении Путина мыслит такими образами, — резюмировал Мережко.

Нардеп Павленко напомнил о позиции Зеленского

Нардеп Ростислав Павленко (ЕС) сказал "Телеграфу", что сейчас есть заявление президента Украины Владимира Зеленского о неприемлемости такой поездки и приглашении россиян в Киев. "Дезавуирования не слышал", — отметил нардеп.

Украинская делегация может поехать в Москву — что известно

Как пишет Telegram-канал "Ukraine context", ссылаясь на свои источники, идея поездки нашей делегации в Москву возникла из-за того, что люди, входящие в российскую переговорную делегацию, не оказывают никакого влияния в РФ и полномочий принимать соответствующие решения. Поэтому переговоры фактически "стоят на месте".

Поэтому на последних переговорах прозвучала фраза, что "смысла бесконечно кататься в ОАЭ или США нет и нужно встречаться там, где реально будет решаться, как все будет двигаться дальше". Гарантами безопасности для нашей делегации должны выступить спецпосланник США Стив Уиткофф и бизнесмен, зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер

"Их самолет должен прилететь в Варшаву, где заберет наших переговорщиков и улетит во "Внуково" (в Москве, — Ред.). После чего обе делегации проведут прямые переговоры с Путиным", — говорится в сообщении

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда будут новые переговоры и есть ли изменения в позиции России. Собраны главные заявления украинского президента Владимира Зеленского.