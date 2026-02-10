Украинский фигурист эмоционально выступил на Олимпиаде под песню, которую ему прислал отец с фронта (видео)
Отец спортсмена находится на передовой
Во вторник, 10 февраля, на Олимпийских играх в Италии борьбу за медали начали фигуристы-одиночники. Украину на соревнованиях представляет Кирилл Марсак.
Что нужно знать
- Марсак побил свой личный рекорд на Играх
- Кирилл выступал под особенную песню
- Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года
21-летний Марсак блестяще исполнил свою короткую программу. Об этом сообщает "Телеграф".
Спортсмен выступил под композицию "Fall on Me" в исполнении Андреа и Маттео Бочелли. В этой песне есть слова "I close my eyes, and I’m seeing you everywhere" (Я закрываю глаза и вижу тебя повсюду), которые точно описывают связь Кирилла с его отцом. Из-за службы отца фигурист не виделся с ним длительное время. Последняя их встреча состоялась в апреле 2025 года на чемпионате Украины, где Кирилл выиграл "золото".
Добавим, что Кирилл побил свой личный рекорд сразу на 10 баллов, получив оценку 86.89 балла. Этот результат вывел украинца в произвольную программу, которая состоится 13 февраля.
Отметим, на Олимпийских играх проходит четвертый соревновательный день. Украинцы борются за медали в трех видах спорта.
Напомним, сборная Украины представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы могут взять медаль в биатлоне и не только.