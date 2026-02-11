Новый обвал цен в АТБ: какие 5 популярных товаров можно купить с большой скидкой
Выгодные предложения зачастую являются стратегии ценовой политики магазинов
В украинских супермаркетах регулярно действую различные акции. Во время них скидки на различные товары могут превышать даже 50%.
Что нужно знать:
В АТБ "срезали" ценники на популярные товары
Местами скидки доходят до 50%
Экономия выходит существенная
"Телеграф" рассказывает о 5 товарах в "АТБ", которые прямо сейчас продают с большим дисконтом. Акционные предложения будут действовать до 17 февраля.
- Колбаса вареная докторская Мясная лавка/Своя линия (550г) — 111 гривен вместо 187 (скидка 40%)
- Пельмени Левада с говядиной (800г) — 112 гривен вместо 188 (скидка 40%)
- Конфеты Milka молочные с ореховой начинкой (110г) — 112 гривен вместо 171 (скидка 34%)
- Чай Ahmad черный (100г) — 65 гривны вместо 100 (скидка 35%)
- Гель для душа Nivea (250г) — 61 гривна вместо 102 (скидка 40%)
Почему товары попадают на скидки?
- Освобождение полок для новых поставок.
- Привлечение покупателей.
- Сезонные распродажи.
Иногда акции касаются продуктов с близким сроком годности, но чаще всего это просто часть стратегической ценовой политики магазинов.
