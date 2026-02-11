Новый обвал цен в АТБ: какие 5 популярных товаров можно купить с большой скидкой

Выгодные предложения зачастую являются стратегии ценовой политики магазинов

В украинских супермаркетах регулярно действую различные акции. Во время них скидки на различные товары могут превышать даже 50%.

Что нужно знать:

В АТБ "срезали" ценники на популярные товары

Местами скидки доходят до 50%

Экономия выходит существенная

"Телеграф" рассказывает о 5 товарах в "АТБ", которые прямо сейчас продают с большим дисконтом. Акционные предложения будут действовать до 17 февраля.

Колбаса вареная докторская Мясная лавка/Своя линия (550г) — 111 гривен вместо 187 (скидка 40%)

Пельмени Левада с говядиной (800г) — 112 гривен вместо 188 (скидка 40%)

Конфеты Milka молочные с ореховой начинкой (110г) — 112 гривен вместо 171 (скидка 34%)

Чай Ahmad черный (100г) — 65 гривны вместо 100 (скидка 35%)

Гель для душа Nivea (250г) — 61 гривна вместо 102 (скидка 40%)

Почему товары попадают на скидки?

Освобождение полок для новых поставок.

Привлечение покупателей.

Сезонные распродажи.

Иногда акции касаются продуктов с близким сроком годности, но чаще всего это просто часть стратегической ценовой политики магазинов.

