Выиграл медаль и признался в измене: такого на Олимпиаде еще не было
Спортсмен сделал неоднозначное заявление после успешной гонки
Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд признался в измене. Спортсмен сделал заявление сразу после того, как выиграл "бронзу" в мужской индивидуальной гонке на Олимпиаде в Италии.
Что нужно знать
- Лагрейд выиграл "бронзу" в биатлоне
- Сразу после успеха спортсмен публично признался, что изменил своей девушке
- Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года
Соответствующий комментарий Лагрейда приводит NRK. Норвежец отметил, что сделал заявление, ведь его "послание с медалью звучит более сильно"
Это важно, моя первая [личная] олимпийская медаль, и я хочу поблагодарить всех, кто помогал мне на этом пути.
Но, возможно, кое-кто сегодня не следит за этим. Полгода назад я встретил любовь всей жизни, самую красивую и добрую девушку в мире, а три месяца назад совершил самую большую в жизни ошибку – изменил ей.
Это была худшая неделя в моей жизни. Вероятно, многие сейчас посмотрят на меня по-другому, но я думаю только о ней.
Не совсем понимаю, о чем сейчас хочется сказать, но спорт в последние дни отошел на второй план. И жаль, что я не могу поделиться с ней этим.
Я стараюсь показывать хороший пример для подражания, но совершил глупость.
После церемонии награждения Стурла добавил, что любит девушку и надеется, что она его простит.
Я знал, что расскажу об этом в микст-зоне. Принял решение вчера. С медалью мое послание, возможно, прозвучит немного сильнее. Пусть даже об измене теперь знает весь мир. В последнее время голова была забита мыслями.
Мне нечего терять. Я имел шанс на настоящую любовь, и все так испортил. Не обязательно прощать меня. Но если есть хоть какой-то шанс сказать ей, как сильно я ее люблю, пусть даже это медийно убьет меня в прямом эфире, я готов, лишь бы получить этот крохотный шанс.
Отметим, на Олимпийских играх проходит четвертый соревновательный день. Украинцы борются за медали в трех видах спорта.
Напомним, сборная Украины представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы могут взять медаль в биатлоне и не только.