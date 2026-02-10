Выиграл медаль и признался в измене: такого на Олимпиаде еще не было

Это важно, моя первая [личная] олимпийская медаль, и я хочу поблагодарить всех, кто помогал мне на этом пути.

Но, возможно, кое-кто сегодня не следит за этим. Полгода назад я встретил любовь всей жизни, самую красивую и добрую девушку в мире, а три месяца назад совершил самую большую в жизни ошибку – изменил ей.

Это была худшая неделя в моей жизни. Вероятно, многие сейчас посмотрят на меня по-другому, но я думаю только о ней.

Не совсем понимаю, о чем сейчас хочется сказать, но спорт в последние дни отошел на второй план. И жаль, что я не могу поделиться с ней этим.

Я стараюсь показывать хороший пример для подражания, но совершил глупость.