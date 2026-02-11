На очереди – весна. Синоптик рассказал о возможных сценариях

Зима еще не отступила: синоптик назвал сроки прихода весны

До завершения календарной зимы осталось менее трех недель. А вот метеорологическая весна имеет свои правила и не всегда совпадает с датами календаря.

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань рассказал "Телеграфу" о том, какую весну можно ожидать в этом году.

"Нынешняя зима вроде бы еще и не вышла за рамки отведенного ей календарем времени, но продолжительные сильные морозы создали впечатление, будто она бесконечна", — говорит синоптик.

Постригань отметил, что зимний сезон 2025-2026 годов в Черкасской области может попасть в тройку самых холодных за последние 15 лет. При этом европейское климатическое агентство Copernicus сообщило, что январь 2026-го стал пятым самым теплым на планете за все время наблюдений. В то же время, Европа пережила самый холодный январь с 2010 года.

Виталий Постригань

Самым холодным в климатической истории региона остается сезон 1996 с температурой -7,6°. Впрочем, февраль этого года еще не завершился, поэтому окончательные выводы делать рано.

Синоптик объяснил, что метеорологическая весна начинается со стойкого перехода среднесуточной температуры через 0° в сторону повышения. В Черкасской области это обычно происходит 2 марта. Однако атмосферная циркуляция может сместить эти сроки, поэтому весны бывают ранние или поздние.

Синоптик об особенностях ранних весен

Особенности весен в Украине

Ранние весны обычно бывают затяжными и обманчивыми. Для них характерно неоднократное возвращение холодов. Поздние весны, напротив, бывают дружными и теплыми во второй половине, без угрозы поздних заморозков.

В апреле и мае возможны засушливые условия. Полевые работы могут задержаться до конца апреля. Весеннее половодье может быть выраженным, с максимумом во второй половине марта. Часто вода выходит из берегов, иногда достигает опасных отметок», — объясняет Постригань.

Сейчас в атмосфере происходит активная перестройка процессов с северных в южные. Атлантика посылает один за другим циклонические вихри на континент.

По предварительным расчетам, в ближайшие выходные хорошо насыщенные влажной циклоны с юго-запада будут двигаться в направлении Украины. Для Черкасщины это означает умеренные, местами значительные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.

Прогноз погоды на 14 февраля — Укргидрометцентр.

Постригань предупредил об обратной стороне теплого "сюрприза" весны. Из-за колебаний температуры воздуха около 0° может наблюдаться месиво под ногами, сырость и гололедица.

Благодаря увеличению высоты солнца продолжительность светлого времени достигает почти 10 часов. "Маленькие шаги весны" ощущаются почти каждый день, хотя до официального начала сезона осталось еще 18 дней.

