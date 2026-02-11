Шлем Гераскевича "увековечили" на банковских картах украинцев (фото)

Украинцы поддержали скелетониста в его борьбе на Олимпиаде

Украинское общество поддержало скелетониста сборной Украины Владислава Гераскевича. Спортсмен борется с Международным олимпийским комитетом (МОК) за право выступать в "шлеме памяти".

Что нужно знать

Гераскевич выступил на Играх в шлеме с изображением погибших от рук оккупантов спортсменов

МОК запретил Владиславу соревноваться в "шлеме памяти"

Monobank сделал скин для банковской карточки с изображением Гераскевича в "шлеме памяти"

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

Один из пользователей threads предложил выпустить скин банковской карточки с фотографией Гераскевича в "шлеме памяти". Соучредитель Монобанка Олег Гороховский поддержал инициативу и уже в среду, 11 февраля, Монобанк выпустил соответсвующий скин для карточки.

Героям слава! Гордимся Владиславом Гераскевичем. Сделали скин для карточек после народного голосования в Threads. Олег Гороховский

Новый скин для банковской карточки от Монобанка/Фото: threads.com/@gorokhovsky

Украинские пользователи с восторгом восприняли данное нововведение.

9 февраля Гераскевич выступил в "шлеме памяти" во время двух официальных тренировок. На его шлеме изображены фото спортсменов, погибших в результате агрессии РФ, с некоторыми из них Владислав был знаком лично. В МОК заявили, что данный шлем "не отвечает руководящим принципам Олимпийской хартии, предусматривающим нейтральность снаряжения и недопущения политических или других месседжей во время соревнований". МОК запретил Гераскевичу использовать этот шлем, разрешив в качестве альтернативы черную повязку. Тем не менее уже 10 февраля Владислав нарушил запрет, выйдя на олимпийскую трассу в этом же шлеме.

На Играх проходит пятый соревновательный день. Украинцы борются за медали в 3 видах спорта.

Напомним, сборная Украины представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.