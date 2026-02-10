Олімпіада-2026: розклад та результати українців 11 лютого (оновлюється)

Українські спортсмени поки що йдуть без нагород на Іграх

У середу, 11 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться п’ятий ігровий день. Українці змагатимуться за медалі у 3 видах спорту.

Що потрібно знати

Українські спортсмени виступлять у кількох дисциплінах

Синьо-жовті боротимуться за медалі у 3 видах спорту

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Українці боротимуться за медалі у біатлоні, лижному двоборстві та санному спорті. Про це повідомляє "Телеграф".

Розклад та результати українців на Олімпійських іграх в Італії 11 лютого (оновлюється)

10:10. Лижне двоборство. Стрибки з трампліна. Пробний раунд. Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець

11.00. Лижне двоборство. Стрибки з трампліна. Заліковий раунд. Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець

12:30. Гірськолижний спорт. Супергігант, чоловіків. Дмитро Шеп'юк

13:30. Скелетон. Чоловіки. Офіційне тренування (заїзд 5 та 6). Владислав Гераскевич

14:45. 🥇Лижне двоборство. Перегони на 10 км. Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець

15:15. 🥇Біатлон. Індивідуальні перегони (15 км), жінки. Крістіна Дмитренко, Юлія Джима, Дар’я Чалик, Олександра Меркушина

18:00. Санний спорт. Жінки двійки (заїзд 1). Олена Стецьків/Олександра Мох

18:51. Санний спорт. Чоловіки, двійки (заїзд 1). Ігор Гой/Назарій Качмар, Данило Марціновський/Богдан Бабура

19:53. 🥇Санний спорт. Жінки двійки (заїзд 2). Олена Стецьків/Олександра Мох

20:44. 🥇Санний спорт. Чоловіки, двійки (заїзд 2). Ігор Гой/Назарій Качмар, Данило Марціновський/Богдан Бабура

Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.