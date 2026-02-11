Мобильная связь дорожает: выгодно ли сейчас менять оператора

Украинцы массово переносят номера к другим операторам

Мобильные операторы готовят очередное повышение тарифов, объясняя это ростом расходов на электроэнергию и топливо. Однако эксперты считают, что причины подорожания глубже — и связаны не только с войной и блэкаутами, но и с устройством самого рынка.

"Телеграф" разбирался, что на самом деле происходит с ценами и почему смена оператора — не решение проблемы

Что ответили в Киевстар

В ответе на запрос "Телеграфа" компания "Киевстар" сообщила, что обслуживает более 22 млн мобильных абонентов и около 1,2 млн пользователей домашнего интернета по всей Украине.

Основной ресурс для работы сети — электроэнергия. Летом 2025 года ее стоимость для бизнеса в вечерние часы выросла на 60%. Кроме того, значительно увеличились расходы на топливо. В декабре, во время масштабных блэкаутов, потребление горючего выросло более чем в 11 раз — до 1,1 млн литров в месяц. Это существенно повысило затраты на поддержание работы сети.

В компании подтвердили, что повышают стоимость отдельных тарифов, которые не менялись более года. При этом абонентам обещают дополнительные опции: увеличенные пакеты услуг, возможность перейти на другой тариф и сохранение услуги "Суперсилы".

Ответ "Киевстара" на запрос

Компания отмечает, что повышение тарифов является вынужденным шагом для сохранения стабильной работы связи и интернета в условиях войны и экономических вызовов.

По данным аналитиков, подорожают шесть тарифных предложений:

"Смачний",

"Київстар Комфорт 2018",

"LOVE UA Базовий",

"LOVE UA Свобода/Свобода 2022",

"Безлім Соцмережі",

"Без меж lite",

"ТВІЙ Улюблений".

Стоимость вырастет на 50-90 грн, при этом будет увеличен объем ГБ для роуминга в рамках Roam Like At Home. Детальную информацию об изменениях абоненты получат в SMS-сообщениях до 15 февраля.

СМИ также сообщали о возможном повышении тарифов украинского оператора Vodafone, однако в ответ на запрос "Телеграфа" в компании сообщили, что никаких изменений на данный момент нет.

Почему на самом деле растут тарифы

Телеком-аналитик Александр Глущенко в комментарии "Телеграфу" объясняет, что на рынке, где работает всего три крупных игрока, поднимать тарифы очень легко.

"Особенно, когда номер мобильного телефона является финансовым номером. Как говорится, абонент никуда не денется, поэтому имеем то, что имеем. Малое количество игроков на рынке приводит к тому, что абонент находится в не самой выгодной позиции", — говорит эксперт.

Александр Глушенко / Facebook-страница

При этом у абонентов всегда остается условный выбор между тремя операторами, а значит, перенести номер на более выгодный тариф все еще возможно. Так, по данным Национальной комиссии, за прошлый год 223 406 пользователей перенесли свои номера к оператору "Лайфселл". Однако и это не всегда гарантирует выгодные тарифы.

Миграция абонентов между операторами в 2025 году

Количество номеров, которые перенесли между операторами

"Скорее всего, вам как "новобранцу" будут делать скидку за то, что вы пришли. Но потом, когда вы станете уже постоянным абонентом, ситуация будет иная. Это особенности украинского маркетинга. У нас почему-то решили, что новый клиент, абонент должен получить какие-то преференции, а из старого, лояльного клиента можно "доить" по полной", — говорит Глущенко.

Изменение стоимости тарифов эксперт объясняет не только официально озвученными причинами. По его словам, за годы работы операторов количество тарифных предложений выросло настолько, что управлять ими стало сложно.

В идеале тарифов должно быть три — дешевый, средний и дорогой. Но был период, когда их создавали десятками, а то и сотнями. Многие абоненты уже не помнят, к какому тарифу подключены. Сейчас операторы сокращают линейку и упрощают структуру Александр Глущенко

Кроме того, на рынке растут операционные расходы. В таких условиях, отмечает эксперт, дополнительные затраты в конечном итоге перекладываются на потребителя.

"За любые изменения и нововведения в бизнесе платит конечный клиент. Мобильная связь здесь ничем не отличается от других сфер", — резюмирует он.

Проблема коммуникации операторов

Объяснения причин подорожания тарифов не впечатляют абонентов, скорее -возмущают, ведь в условиях отключения света и роста цен живут не только бизнесы, но и обычные украинцы.

"У некоторых мобильных операторов есть проблемы с коммуникациями. Они выстроены нелогично. У конечного потребителя, который читает релизы компании, новости, складывается ложное впечатление, когда с одной стороны рапортуют об "успешном успехе", о доходах бизнеса, а с другой говорят, что нет денег для предоставления базовых услуг", — считает Александр Глущенко.

Если бы коммуникация была выстроена иначе, то есть когда оператор действительно объяснял бы, что всю прибыль, всю маржу он тратит на приобретение генераторов и обслуживание оборудования, то риторика о поднятии цен была бы логичной.

Эксперт считает, что честной позицией было бы прямое признание нехватки средств. По его словам, у абонентов возникает недоверие, когда компании одновременно заявляют о финансовых трудностях и сообщают о покупке непрофильных активов.

Он отмечает, что потребители не готовы платить за поддержание определенной маржинальности бизнеса, особенно если услуга предоставляется не в полном объеме. В таком случае, по его мнению, логичным выглядела бы оплата только за те часы, когда связь фактически доступна.

Маржа — это разница между себестоимостью услуги и ценой, по которой ее продают.

Например, если услуга стоит компании 100 грн, а продается за 150 грн, то 50 грн — это маржа. Это не чистая прибыль: из этих денег покрывают зарплаты, аренду, налоги и другие расходы.

Проблема же заключается в том, что запас понимания со стороны абонента исчерпался в первые два года отключений света, а за последние три года стоимость некоторых тарифных планов уже поднялась в три раза. При этом значительно богаче украинские граждане не стали.

Мобильным операторам нужно находить консенсус с конечным потребителем. Я как абонент не готов постоянно платить за сервис, который не получаю. И на каком-то этапе я скажу: "Давайте почасовую оплату мобильной связи". Но маркетологи, мобильные операторы так не захотят, они хотят, чтобы и маржа была у бизнеса, потому что они защищают следующий финансовый год и ведут себя относительно тех показателей, которые пообещали акционерам Александр Глущенко

Александр Глущенко

Несмотря на уже постоянное рост стоимости мобильных тарифов, качество предоставляемых услуг фактически не улучшается — об этом регулярно пишут в социальных сетях.

"Так, может, проблема не в деньгах, а в организации процесса? Я хочу сказать, что мобильные операторы делают очень много, они честно работают, просто вызовы увеличиваются. Но тогда средства стоит тратить на модернизацию сети, а не на покупку различных компаний", — говорит эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что стоимость электроэнергии для предприятий впервые достигла 15 гривен за киловатт-час, что означает рост сразу на 85%. С учетом тарифа на передачу по сетям и НДС фактическая цена для бизнеса составляет около 22 гривен за киловатт-час.