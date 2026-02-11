Укр

"Кинжалы" атакуют Львов: что известно о последствиях, все детали

Анастасия Мокрик
"Кинжал" Новость обновлена 11 февраля 2026, 15:32
Вех просят оставаться в укрытиях

Днем 11 февраля во Львове прогремели взрывы во время воздушной тревоги. До этого стало известно, что враг запустил в направлении города и области аэробаллистические ракеты "Кинжал".

Соответствующая информация появилась в мониторинговых Telegram-каналах. Там сообщают, что всего в городе раздалось два взрыва.

Отмечается, что якобы всего было запущено три ракеты "Кинжал". Одна пролетела курсом через Чернобыльскую зону отчуждения, две якобы попали.

В то же время мэр Львова Андрей Садовой сообщил о работе ПВО. За несколько минут до этого он также подтверждал угрозу удара "Кинжалом".

По состоянию на сейчас пусков ракет Х-47 "Кинжал" истребителями МИГ-31К не зафиксирован. Всех просят оставаться в безопасных местах до отмены сигнала воздушной тревоги.

По словам Садового, в направлении Львова летели два "Кинжала". Силы ПВО их обезвредили. По состоянию на данный момент информации о разрушениях или пострадавших нет. Городские службы обследуют территорию общины.

Ракета "Кинжал" — что о ней известно

Ракеты "Кинжал" — принадлежат к классу сверхопасного оружия, ведь двигаются с гиперзвуковой скоростью, которая больше скорости звука в 10 раз. Они легко маневрируют в воздухе и не фиксируются большинством систем ПВО.

Ракета Кинжал
Запуск "Кинжалов" происходит так: самолет-носитель (в основном МиГ-31К) разгоняется до сверхзвуковой скорости и запускает ракету, затем она должна подняться на определенную высоту и тоже разогнаться до гиперзвуковой скорости. Во время полета ракета "Кинжал" способна маневрировать по всей траектории полета.

За сколько минут Кинжал долетает до Украины
По данным Forbes, гиперзвуковая ракета Х-47 "Кинжал" может стоить от 10 миллионов долларов и выше. Таким образом, атака, например, из пяти ракет стоит России в 50 млн долларов.

При этом некоторые источники в 2024 году сообщали, что стоимость "Кинжала" может достигать 14 млн долларов.

По состоянию на 2024 год гиперзвуковые ракеты воздушного базирования "Кинжал" рядом с Х-22 и Х-32 дороги и немногочисленны. Они требуют специализированных носителей, что делает их уязвимыми для наблюдения противником. Перемещение носителей ракет отслеживается в настоящее время с использованием космических и технических средств разведки. Высокая стоимость закупки и обслуживания носителей ракет негативно отражается на потенциале системы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что, россияне в очередной раз атаковали Киев и Васильков баллистическими ракетами. В некоторых районах города были слышны взрывы во время воздушной тревоги.

