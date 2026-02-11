"Невозможно даже представить": политологи жестко оценили слухи о переговорах с Путиным в Москве

В Москве осознают неприемлемость формата

Возможность встречи российского лидера РФ Владимира Путина с представителями украинского руководства в нынешних условиях выглядит маловероятной. Подобный формат переговоров в Москве может рассматриваться как шаг к капитуляции.

Что нужно знать:

Визит в Москву в нынешних условиях выглядел бы как согласие на условия агрессора

В Москве понимают нереалистичность такого сценария, потому озвучивают подобные предложения

Такую встречу эксперты считают нереальной

В комментарии "Телеграфу" политический эксперт Евгений Магда и политолог Владимир Фесенко высказали свое мнение насчет данной темы. В выводах обеседники издания сошлись.

Магда выразил сомнение в реалистичности подобного сценария. По его словам, в России даже потенциальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским могут рассматривать как шаг к капитуляции Украины.

Представить, что Путин встречается с Будановым (Кирилл Буданов, глава Офиса президента, — Ред.) или Умеровым (Рустем Умеров, глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), — Ред.), я не могу по той простой причине, что даже встреча с Зеленским там рассматривается как основа для капитуляции Украины. Если будет достигнута договоренность о том, что Украина капитулирует, тогда Путин может встречаться хоть с вами, хоть со мной. Во всех остальных случаях меня терзают смутные сомнения объяснил он.

Евгений Магда. Фото: facebook.com/yevhen.mahda

Он также добавил, что в логике российской стороны визит представителя страны, ставшей жертвой агрессии, к агрессору может трактоваться как шаг к подписанию капитуляции.

Ясно, что они будут рассказывать о гарантиях безопасности и все остальное, Но в этой логике, если жертва, если представитель жертвы агрессии приезжает к агрессору, то очевидно для того, чтобы подписывать капитуляцию. Из этого нужно исходить добавил Магда.

В то же время Владимир Фесенко говорит, что подобная встреча "совершенно нереальна".

Это совершенно нереально. И в Москве это прекрасно понимают, потому и выдвигают такое предложение, неприемлемое для Украины сказал собеседник.

Оба эксперта сошлись во мнении, что на данный момент такие переговоры выглядят маловероятными.

Владимир Фесенко

