"Мы являемся первым эшелоном ПВО": как Третий армейский корпус уничтожает российские дроны (интервью)

Российские "шахеды" стали значительно опаснее за последний год

"Эффективны в небе, чтобы беречь своих на земле". Таким девизом заканчивается пост Третьего армейского корпуса с первой совместной сводкой ПВО всех подразделений: за декабрь 2025 года бойцам удалось уничтожить 966 российских БПЛА, и этот показатель является одним из самых высоких в Силах обороны.

"Телеграф" пообщался с Максимом Зайченко, командиром 1030-го отдельного зенитного ракетного дивизиона "Аквила" 3-го армейского корпуса о том, как работает украинская ПВО, какие изменения необходимы в армии и обществе, а также о том, какой должна быть украинская победа.

Четыре года великой войны и новая реальность воздушных угроз

— Мы в первую очередь хотим познакомить читателей с началом вашего военного пути. Расскажите, когда и почему вы присоединились к войску, какой была ваша мотивация на тот момент?

— Первый мой военный опыт — это 2014 год. Тогда я присоединился к батальону "Азов" как доброволец и принимал участие в АТО, со временем батальон трансформировался в полк, и в течение 2015 года мы выполняли боевые задачи в Донецкой области.

После этого я уволился из рядов Национальной гвардии и занимался национально-патриотической работой с ветеранами. Я был в структуре азовского движения под руководством Андрея Билецкого. Один из вопросов, который мы четко понимали уже тогда, — это то, что рано или поздно нас коснется полномасштабное вторжение.

Поэтому в первый день, в первые часы — утром, когда начались массированные обстрелы, — мы собрались в Киеве. Мне поставили задачу аккумулировать вокруг себя ветеранов, а также знакомых этих ребят. Под мое управление вошло более 150 человек. Тогда мне была поставлена задача сформировать из этих людей полноценную роту.

Собственно, я выполнял задачи как командир роты в Киевской области, обороняя столицу. Далее мы уже в составе ССО "Азов Киев" были направлены на Запорожское направление, где принимали участие в боевых действиях с целью создать сухопутный коридор к Мариуполю.

Когда летом 2022 года на основе наших подразделений была создана уже Третья отдельная штурмовая бригада, я стал начальником разведки второго штурмового батальона и занимался разведывательной деятельностью. Начали мы с Бахмутской кампании. В дальнейшем я занимал должность заместителя начальника штаба штурмового батальона на Авдеевском направлении, Харьковщине и Луганщине.

Чуть более года назад возникла потребность распространять опыт штурмовых пехотных подразделений на другие структуры. Мне поставили задачу возглавить зенитный ракетно-артиллерийский дивизион 3 ОШБр, я стал командиром дивизиона противовоздушной обороны. Когда же дошли до этапа создания Третьего армейского корпуса, мы получили задачу масштабировать те стандарты и эффективность, которые показали в составе Третьей штурмовой бригады, на другие подразделения корпуса.

Максим Зайченко вместе с собратьями у сбитого русского дрона

— А если сравнивать войну в 2014 году, войну в 2022 году и войну сейчас, в 2026 году, чем она отличается, какая она ныне и кто сегодня имеет преимущество в небе — мы или россияне?

— Если говорить о людях и мотивации, то во время АТО людей в армии было значительно меньше, чем сейчас. Но те, кто вышел воевать в 2014 году, имели очень высокий уровень мотивированности и патриотизма. Это была эпоха большого количества добровольцев — людей, которые четко осознавали потенциальную будущую угрозу и пытались сделать все возможное, чтобы не допустить полномасштабной войны.

К сожалению, она наступила. Пришлось фактически мобилизовать все население. И, конечно, уровень осознанности у общей массы был несколько ниже. Хотя в первые дни полномасштабного вторжения большинству сразу стало понятно: есть противник и нужно защищать свое.

Однако на протяжении уже четырех лет активных боевых действий у нас никуда не исчезли проблемы сопротивления мобилизационным мероприятиям. Есть и незначительная часть населения, которая либо симпатизирует противнику, либо откровенно ему помогает — наводя и корректируя обстрелы, в том числе по мирным городам и критической инфраструктуре.

В воздушной компоненте в начале полномасштабного вторжения преимущество было на стороне россиян. Они сопровождали свои колонны под корректировкой БпЛА, что позволяло им проводить маневры оперативного уровня. У нас тогда были довольно ограниченные ресурсы объективного контроля и анализа ситуации на поле боя.

То, что технологические решения позволяют постоянно наблюдать за полем боя, корректировать артиллерийские удары, проводить разведку, Силы обороны поняли еще в первые дни вторжения и начали использовать тогда гражданские средства — такие как Mavic и другие.

Впоследствии, в процессе "эволюции", появились уже военные образцы, которые были приняты на вооружение и масштабированы. В этом направлении мы имеем определенное преимущество над противником. Прежде всего — в инициативности, поиске новых решений, новых подходов, а также в количестве средств и подразделений, которые их применяют.

Максим Зайченко

В то же время стоит понимать, что россияне очень быстро учатся и хорошо копируют эффективные решения. Они пытаются нас догнать, прежде всего за счет массовости производства и дешевизны средств. Это особенно заметно, если говорить об ударных дронах тактического уровня.

Война дронов и гонка возможностей

— Сейчас много говорят о дефиците средств ПВО в украинских городах, о том, что нам нечем сбивать "шахеды", ракеты. А как это выглядит внутри войска? Насколько этот дефицит ощущается у вас на тактическом уровне?

— Это постоянная гонка наращивания возможностей. В нашем случае — это наращивание количества средств обнаружения и количества средств противодействия, то есть средств уничтожения. И это количество напрямую коррелирует с количеством средств воздушного нападения, которые использует противник. Россияне постоянно наращивают их количество.

Здесь важно понимать, что существует несколько уровней воздушных угроз. Наиболее массовыми сейчас являются беспилотные летательные аппараты, которые используются непосредственно на поле боя — на тактическом уровне — с целью уничтожения пехотных позиций, личного состава. Это, условно говоря, зона поражения от нуля до 30-40 километров.

Далее идут дроны оперативно-тактического уровня, которые могут залетать вглубь и наносить точечные удары. Они работают уже по более дорогостоящим целям. Речь идет, в частности, о "Ланцетах" и других барражирующих боеприпасах, которые действуют в прифронтовой зоне.

Беспилотник "Ланцет" российского производства

Также — разведывательные крылья, которые корректируют ракетные удары или удары управляемыми авиационными бомбами, применяемые противником.

Российский разведдрон "Орлан"

Третий класс — это беспилотные платформы большой дальности. Они могут быть как разведывательными, так и ударными. На них могут устанавливаться средства поражения, фактически это платформы типа "Шахед", "Герань", "Гербера". Они отличаются скоростью и дальностью применения.

Российский беспилотник типа "Шахед"

По каждому из этих классов противник постоянно наращивает количество средств. Соответственно, чтобы не допускать эффективного поражения со всех этих уровней, мы должны иметь достаточное количество средств обнаружения. В первую очередь речь идет о радиолокационных станциях.

Украина создает общее радиолокационное поле. Но проблема в том, что протяженность фронта очень велика, как и глубина пролетов. Чтобы это поле было максимально плотным, нужно значительное количество радаров, которые имеют ограничения по дальности. Нужно очень детальное планирование их размещения, чтобы они перекрывали друг друга и не создавали "дыр" в общей картине.

Вторая составляющая — это не просто наличие средств, а боевые расчеты, которые с ними работают. Средства сами по себе не воюют. Здесь вопрос можно разделить на две части.

Первая — это количество подготовленных боевых расчетов. Речь идет об обученном личном составе: пилотах, штурманах, техниках, которые в составе боевых расчетов несут дежурство. Вторая — это обеспечение этих расчетов всем необходимым: самими дронами, наземными станциями управления, оборудованием, чтобы их работа была непрерывной.

В этом вопросе постоянно продолжается соперничество.

Где-то мы стараемся успевать за тем количеством, которое производит противник. Где-то нам удается работать на опережение, потому что мы планируем и понимаем, какие вызовы могут возникнуть в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Эта гонка будет продолжаться до тех пор, пока длится активная фаза войны. Максим Зайченко

— Продолжая об этой гонке: мониторинговые каналы пишут, что вскоре россияне могут запускать 1000 и более "шахедов" по украинским городам. По вашим наблюдениям и с учетом анализа этих составляющих, справится ли наше ПВО с такой нагрузкой?

— Да, действительно, такая опасность существует — если говорить о цифрах, о тысячах дронов, задействованных одномоментно. Она существует, потому что противник, во-первых, локализовал производство — и сделал это довольно успешно. У них есть конструкторские бюро, которые продолжают модернизацию именно дальнобойных дронов типа "Шахед". За последний год их линейка моделей расширилась: и по системе связи, и по боевой части, и по другим характеристикам.

Плюс они расширяют сеть пусковых площадок вокруг территории Украины, чтобы одномоментно запускать с разных сторон. И еще один фактор — один из ключевых — это развертывание сети наземных станций управления этими дронами.

Информация мониторинговых каналов о возможном количестве запущенных "шахедов"

Раньше это были запрограммированные угрозы, которые шли по конкретному маршруту, и их было немного проще перехватывать. Сейчас уже есть случаи, когда они управляемы: идут на низких высотах, "прячутся", используют ландшафт, меняют тактику. Кроме массовости, эти дроны становятся более управляемыми и, соответственно, более опасными.

Силы обороны Украины и власть реагируют. Как я оцениваю, на перспективу — в частности через создание новых подразделений так называемой "малой ПВО". Задача для государства — системно ответить на эту потенциальную угрозу. Она уже существует, но потенциально может быть больше. Поэтому должен быть системный подход.

Основные угрозы для нас, как для подразделения ПВО Сухопутных войск — тактического и оперативно-тактического уровня. Но так как мы находимся на первом эшелоне столкновения с противником, то мы фактически и являемся первым эшелоном противовоздушной обороны страны. Значительное количество "шахедов", которое залетает на территорию Украины, сбивается именно в прифронтовой зоне.

Поэтому одна из задач Сухопутных войск — повысить уровень возможностей подразделений ПВО так, чтобы мы имели и ресурсное обеспечение, и организационно-штатные структуры, которые позволят нарастить количество боевых элементов и перекрыть имеющиеся коридоры пролетов. Мы и так их перекрываем, но здесь вопрос в количестве: сколько процентов мы можем уничтожить?

Системность вместо хаоса

— Согласно первой совместной сводке ПВО всех подразделений Третьего армейского корпуса в декабре 2025 года было уничтожено 966 российских БПЛА. Это один из самых эффективных показателей в целом в Силах обороны. Как корпусу удается достигать столь эффективных результатов?

— Мы являемся одними из первых — и это объективная оценка — по системе электронного начисления баллов и в рамках программы "Армия дронов" именно по противодействию дронам на линии боевого столкновения.

Речь идет прежде всего о дронах мультироторного типа — так называемых малых квадрокоптерах. Это класс беспилотников, которые осуществляют разведку и поражение непосредственно на линии столкновения и на глубину примерно 20–30 километров в тыл обороны. Наибольшее количество уничтоженных воздушных целей у нас приходится именно на этот класс.

Мы очень хорошо понимаем, с какой угрозой и опасностью сталкивается пехота, когда сидит в окопах и контролирует поле боя. Мы это почувствовали на себе. И это позиция как командира корпуса, так и каждого бойца: в первую очередь мы стараемся уменьшить нагрузку на пехоту. От того, что мы делаем сегодня и как выполняем конкретную задачу, зависит реализация общего замысла, а также жизни побратимов. Для этого управление дивизиона делает все, чтобы наши бойцы были уверены, что разведывательная информация доходит до них, что связь стабильна, что они обучены и знают, как действовать в случае инфильтрации противника и так далее. Максим Зайченко

И еще один важный момент — масштабирование удачных кейсов. Сначала мы выстроили эту систему в зенитном ракетно-артиллерийском дивизионе Третьей штурмовой бригады, отойдя от чисто штатных и стандартных подходов к противодействию. Мы сделали ставку на технологичность, на развитие беспилотных перехватчиков и на системную работу с личным составом и постоянную боевую подготовку.

Далее мы масштабировали эти процессы и рабочие кейсы на другие бригады. Сейчас уже создано подразделение корпусного комплекта — 1030-й ОЗРДн "Аквила", который зашел в работу с этими же принципами. Это не новое подразделение, собранное "с нуля", — это работающие механизмы, к которым присоединяются новые люди. Они очень быстро интегрируются в эту систему и становятся эффективными, а не размывают ее своим незнанием или альтернативными подходами.

