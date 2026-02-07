Всего две составляющие: что нужно Украине, чтобы лучше защититься от вражеских дронов

Украина пытается полностью закрыть свою территорию системами радиолокационного обнаружения

Российская армия постоянно наращивает количество средств воздушного нападения, в частности беспилотников. В ответ Украина должна иметь достаточное количество средств обнаружения воздушных целей.

Чтобы нивелировать атаки врага, украинской армии прежде всего необходимы радиолокационные станции разных типов. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал командир 1030 отдельного зенитного ракетного дивизиона "Аквила" 3-го армейского корпуса ВСУ Максим Зайченко.

Что нужно знать:

РФ наращивает количественные показатели имеющихся у нее типов БПЛА

Украина пока не может полностью закрыть свою территорию системами обнаружения

Не менее важно количество обученных и мотивированных бойцов

"Украина создает общее радиолокационное поле. Но проблема в том, что протяженность фронта очень велика, как и глубина пролетов вражеских БПЛА. Чтобы это поле было максимально плотным, нужно значительное количество радаров, но они имеют ограничения по дальности обнаружения воздушных целей", — сказал Максим Зайченко.

Он отметил, что для большей эффективности ПВО, необходимо детально планировать, где именно разместить РЛС, чтобы они перекрывали друг друга и не оставляли "дыр" в общей картине обнаружения целей. По словам офицера, второй составляющей является не просто наличие средств, а также люди, работающие с ними. Также важно обеспечить их всем необходимым для боевой работы.

Максим Зайченко

"Средства сами по себе не воюют. Здесь вопрос можно поделить на две части. Первая — это количество подготовленных боевых расчетов. Речь идет об обученном личном составе: пилотах, штурманах, техниках, которые в составе боевых расчетов несут дежурство.Вторая – это обеспечение этих расчетов всем необходимым: дронами, наземными станциями управления, оборудованием, чтобы их работа была непрерывной", — подчеркнул Максим Зайченко.

Максим Зайченко вместе с собратьями

Какие системы РЛС используют ВСУ

ВСУ на фронте используют широкую номенклатуру современных западных радаров для ПВО. Они эффективно обнаруживают дроны, ракеты и самолеты врага на расстояниях от 10 до 250 км.

TRML-4D (Германия) — радар ЗРК IRIS-T. Технические характеристики представлены компанией-разработчиком Hensoldt:

Частота – C-band.

Инструментальная дальность – 250 км.

Высота – до 40 км.

Минимальная ЭПР цели – 0,01 кв. м.

Количество целей – до 1 500.

Немецкая РЛС TRML-4D

Эта система ПВО очень эффективна и может находить цели в радиусе 250 км и на высоте до 30 км. TRML-4D может сопровождать истребители и баллистические ракеты на расстоянии до 150 и 60 км. Радиолокаторы устанавливают на шасси 8х8 и могут транспортироваться самолетами С-130 и А400М. Кроме того, TRML-4D в составе комплекса ПВО IRIS-T SLM показывает высокую эффективность в уничтожении воздушных целей в радиусе 40 км.

ieMHR (Израиль) – радар, способный обнаруживать малые БПЛА на расстоянии до 10 км и самолеты до 100 км. Improved & Enhanced Multi-Mission Hemispheric Radar (ieMHR) принадлежит к классу многоцелевых радаров для противодействия беспилотным авиационным системам (дронам, баражирующим боеприпасам), системам противовоздушной обороны малой дальности, системам противоракетной обороны, артиллерии. Радар ieMHR способен обнаружить :

Малые БПЛА на расстоянии — 10 км.

БПЛА среднего размера — 45 км.

Транспортный самолет — 100 км.

Истребитель — 65 км.

Вертолет — 45 км.

Легкий/средний миномет/ракета малой дальности — 10 км.

Тяжелый миномет — 12 км.

Ракеты — 14 км.

Люди — 20 км.

Транспортные средства и суда среднего размера — 45 км.

AN/MPQ-64 Sentinel (США). Sentinel ("Сторожевой" или "Хранитель") является 3D-радаром малой дальности, который используется для обнаружения угроз и быстрого оповещения сил ПВО. Максимальная дальность составляет до 120 км, но эффективная работа ограничивается 75 км.

Разработчики обеспечили радар высокой устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы и противорадарным ракетам. Sentinel взаимодействует с архитектурами нескольких систем противовоздушной и противоракетной обороны для защиты дружественных самолетов при ведении огня по сложным целям.

AN/MPQ-64 Sentinel

При весе в 1800 кг AN/MPQ-64 легко транспортируется вертолетами, грузовиками или устанавливается на крыши зданий для увеличения дальности. Мобильность радара делает его идеальным для использования в сложных боевых условиях, требующих быстрой реакции. Конструкция позволяет развернуть систему менее чем за 15 минут.

